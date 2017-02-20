Отношения КНДР и Малайзии осложнились после смерти брата Ким Чен Ына

В дипломатических отношениях Северной Кореи и Малайзии усиливается напряженность после явного убийства единокровного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Куала-Лумпур отозвал своего посла в Пхеньяне «для консультаций» после того, как посол Северной Кореи в Малайзии Кан Чхоль обрушился с критикой на Малайзию в связи с тем, что власти этой страны отказались выдать КНДР тело Ким Чен Нама и не разрешили представителям северокорейского посольства присутствовать при вскрытии.

Кан Чхоль был вызван в МИД после его заявления о том, что Малайзия «пытается что-то скрыть» и что она «находится в сговоре и играет на руку внешним силам». Внешнеполитическое ведомство назвало утверждения посла «безосновательными».

45-летний Ким Чен Нам скончался по пути в больницу 13 февраля, после того как он якобы был отравлен подошедшими к нему двумя женщинами в Международном аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао, утверждают малазийские и южнокорейские официальные лица.

Японская вещательная компания Fuji TV в понедельник передала в эфир видео с камер слежения в аэропорту, на которых предположительно запечатлено нападение на Ким Чен Нама. На видеозаписи видно, что после того, как к нему подошли, он обращается за помощью к сотрудникам аэропорта, показывая на свои глаза.

В связи с преступлением были задержаны четыре человека, в том числе двое предполагаемых нападавших, а также гражданин Северной Кореи, который был арестован в пятницу. Следователи также разыскивают четырех северокорейских мужчин, которые вылетели из Малайзии в день смерти Ким Чен Нама.

Ким Чен Нам ранее считался вероятным наследником своего отца, северокорейского лидера Ким Чен Ира, однако их отношения испортились, когда в 2001 году сын попытался въехать в Японию по поддельному паспорту, чтобы посетить «Диснейленд». С тех пор Ким Чен Нам фактически жил в ссылке, в основном – в специальном административном районе КНР Макао.

По данным южнокорейских разведслужб, Ким Чен Ын отдал «постоянно действующий приказ» об убийстве единокровного брата после прихода к власти. Неудачное покушение на Ким Чен Нама якобы произошло в 2012 году.

Сообщалось, что Ким Чен Нам представлял угрозу правлению своего брата, поскольку открыто критиковал авторитарный режим.

Высказываются предположения, что Китай устал от постоянного проведения ракетных и ядерных испытаний в Северной Корее вопреки международным санкциям, и что явное убийство Ким Чен Нама, возможно, побудило Пекин принять решение в субботу о полной приостановке импорта угля из Северной Кореи. Экспорт угля является жизненно важным источником доходов правительства в Пхеньяне.