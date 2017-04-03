Возможна ли «большая сделка» США и Китая для решения проблемы КНДР?

СЕУЛ – Жесткие, но расплывчатые заявления президента Дональда Трампа по Северной Корее, сделанные накануне визита в США председателя КНР Си Цзиньпина, вызвали предположения, что американский лидер может серьезно изменить проводимую политику, что приведет или к большой сделке с Пекином, или к превентивной войне.

В воскресном интервью лондонскому изданию Financial Times Трамп заявил, что если Китай не займется решением проблемы Северной Кореи, «это сделаем мы».

Он также отметил, что Китай имеет «большое влияние на Северную Корею», и предупредил, что если Пекин не поможет урегулировать проблему стремительного развития ядерной и ракетной программ Пхеньяна, то «никому от этого пользы не будет».

В четверг председатель Си Цзиньпин встречается с Трампом в принадлежащем американскому президенту особняке Мар-а-Лаго во Флориде, и, как ожидается, ключевой темой их переговоров станет прекращение ядерной программы Северной Кореи и предотвращение ситуации, при которой правительство Ким Чен Ына стало бы обладателем межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой, способной нанести удар по континентальной территории США.

Тиллерсон и Мэттис

Недавние визиты в регион госсекретаря Рекса Тиллерсона и министра обороны Джеймса Мэттиса помогли убедить лидеров в Пекине, Токио и Сеуле, что Вашингтон будет и дальше придавать приоритетное значение ужесточению экономических санкций, чтобы вынудить Пхеньян изменить свое поведение и отказаться от ядерных амбиций в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности.

Кроме того, в недавнем анализе политики США в отношении Северной Кореи якобы делается акцент на санкциях и усилении давления на Пекин через воздействие на все большее число китайских банков и компаний, которые ведут бизнес с Северной Кореей.

Мало кто ожидает, что Трамп и Си Цзиньпин достигнут значительного прорыва в вопросе Северной Кореи во время их первой встречи. Долгое время Пекин упорно отказывался от каких-либо действий, способных дестабилизировать ситуацию в КНДР и привести к многомиллионному потоку беженцев через границу.

На встрече двух лидеров будут обсуждаться и другие вопросы, такие, как снижение военной агрессивности Китая в Южно-Китайском море в связи с территориальными спорами, и попытки сократить дефицит США в торговле с Китаем, что было одной из главных тем предвыборной кампании Трампа.

Большая сделка

Учитывая утверждения администрации Трампа, что она рассматривает любые варианты действий в связи с угрозой, исходящей от Северной Кореи, возникают предположения, что президент США, возможно, стремится к заключению многоуровневой сделки с китайским лидером, которая будет включать как торговые вопросы, так и проблемы региональной безопасности.

«Вопрос заключается в том, готов ли и в состоянии ли Вашингтон пойти на уступки, и этим дать Пекину достаточно серьезные стимулы, чтобы китайское правительство пошло на фундаментальные сдвиги в своих отношениях с руководством в Пхеньяне», – говорит Пон Ён Сик из Института исследований Северной Кореи Университета Ёнсе в Сеуле.

По мнению эксперта, для этого Вашингтону, вероятно, нужно будет оказать определенную поддержку притязаниям Пекина в Южно-Китайском море и в отношении Тайваня, а также прекратить критиковать ситуацию с правами человека в КНР, чтобы побудить Китай к более решительным действиям в отношении Северной Кореи.

В интервью Financial Times Трамп, бывший строительный магнат и автор книги «Искусство сделки», заявил, что «торговля – это стимул», который США будут использовать на переговорах с Китаем.

Отвечая на вопрос о «большой сделке», в рамках которой Китай оказал бы давление на Пхеньян в обмен на обещание США позднее вывести войска с Корейского полуострова, Трамп сказал: «Если Китай не займется решением проблемы Северной Кореи, это сделаем мы. Это все, что я вам скажу».

Военный вариант

Бескомпромиссный тон президента и комментарии представителей его администрации привели к предположениям, что Трамп может поддержать применение силы для устранения угрозы со стороны Северной Кореи.

Во время недавнего визита Тиллерсона в Сеул он сказал, что если угроза, исходящая от оружейной программы Северной Кореи, повысится «до уровня, который потребует действий, то такой вариант рассматривается».

Эксперт в области международной политэкономии из Института мировой политики Джеймс Нолт обеспокоен тем, что «ястребы» из администрации Трампа, возможно, считают, что нанесение превентивных военных ударов для предотвращения запуска северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты является приемлемым риском для безопасности США.

«Думаю, это весьма вероятное действие, поскольку оно не выглядит безусловно воинственно. Оно выглядит, как относительно разумная реакция на угрозу, хотя, с точки зрения Северной Кореи, оно будет выглядеть очень провокационно», – говорит Нолт.

Многие в Южной Корее и Японии считают, что превентивные военные действия против Северной Кореи не устранят ядерную угрозу, поскольку многие ядерные и ракетные объекты скрыты в укрепленных подземных бункерах.

Что еще хуже, полагают аналитики, американская атака может вовлечь Китай и весь регион в полномасштабную ядерную войну, в которой могут погибнуть миллионы людей.