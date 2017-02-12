Абэ: Запуск северокорейской ракеты «абсолютно неприемлем»

В ходе совместного с президентом Дональдом Трапом выхода к прессе во Флориде премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что запуск Северной Кореей баллистической ракеты «абсолютно неприемлем». «Северная Корея должна полностью выполнять резолюции Совета Безопасности ООН», - подчеркнул он, добавив, что в ходе переговоров американский президент заверил его, что «США всегда, на 100%, будут на стороне Японии».

Лидеры США и Японии выступили поздним вечером в субботу в поместье Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде после получения информации о запуске баллистической ракеты с космодрома провинции Пъенан-Пукто. Ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Япония, Южная Корея и США осудили действия КНДР.

Президент США Дональд Трамп сделал краткое заявление: «Я хочу, чтобы все поняли и полностью осознали, что Соединенные Штаты Америки поддерживают Японию, своего замечательного союзника, на 100%».

Запуск ракеты был трактован рядом экспертов как вызов новому американскому президенту.

В заявлении Пентагона, обнародованном в ночь с субботу на воскресенье, отметили, что запуск ракеты малой или средней дальности «не представлял угрозы для Северной Америки».

В прошлом году Северная Корея провела ряд ракетных испытаний, а в новогоднем обращении к нации лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета находится в последней стадии разработки - на что президент Дональд Трамп отреагировал, по обыкновению, в Твиттере: «Этого не произойдет!»

Во время избирательной кампании Трамп неоднократно критиковал военные расходы США за рубежом - однако с момента вступления на пост президента, он и министр безопасности Джим Мэттис неоднократно подчеркивали готовность Америки поддержать союзников в Азии, которым угрожает Северная Корея. Первый визит в роли главы Пентагона Мэттис нанес в Японию и Южную Корею.