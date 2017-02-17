Появление российского разведывательного корабля ССВ-175 «Виктор Леонов» у берегов США вызвало целую бурю комментариев официальных лиц в Вашингтоне. Сенатор Ричард Блументаль, например, назвал это «еще одной проверкой администрации Трампа, устроенной русскими», а сенатор Крис Мерфи заявил, что таким образом «Владимир Путин демонстрирует, что может делать все, что хочет».

Поход военного корабля, приписанного к Северному флоту, прокомментировал и президент США.

«Самое лучшее, что я мог бы сделать – это взорвать этот корабль, который находится в 30 милях от (нашего) берега, чтобы он вылетел из воды, – заявил Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме. – И все в этой стране сказали бы: “Это по-настоящему здорово!”».

Тем не менее, разведывательная миссия «Виктора Леонова» не обеспокоила американских военных. В ответ на запрос «Голоса Америки» служба Береговой охраны США сообщила, что не пока видит ничего необычного в появлении корабля ВМС РФ.

«Береговая охрана США следит за перемещениями корабля под российским флагом, который находится в международных водах неподалеку от Восточного побережья Соединенных Штатов, - говорится в официальном заявлении службы. – Точно так же мы следим за всеми кораблями, приближающимися к США. (Российский) корабль не входил в территориальные воды США, граница которых находится в 12 милях от береговой линии. Мы с уважением относимся к праву всех стран на свободу навигации за пределами территориальных вод».

По информации Береговой охраны, в минувший четверг корабль находился в 30 милях от военно-морской базы подводного флота США в Нью-Лондон, штат Коннектикут, а затем начал движение на юг, в сторону баз ВМФ в Норфолке, штат Вирджиния. ССВ-175 «Виктор Леонов», построенный в 1988 году, относится к классу «средних разведывательных кораблей». Он оснащен ракетами класса «земля-воздух», но основной функцией корабля является перехват радиосообщений и пеленг радарной активности противника.

Аналитики считают, что политики», обеспокоенные появлением российского корабля, в своих заявлениях «слишком преувеличивают» масштабы инцидента.

«В американо-российских отношениях есть много аспектов, но во всем, что касается военных вопросов – Россия сильно отстает, – заявил телекомпании NBC News высокопоставленный сотрудник американских спецслужб. – Путин может представлять угрозу для своих соседей, но за пределами Украины и Крыма, Россия вынуждена догонять (нас)».

Поводом для подобных утверждений стало устаревшее оборудование на борту российского корабля. По оценке военных экспертов, аппаратура «Виктора Леонова» позволяет прослушивать только незащищенный обмен в радиоэфире: в этот перечень входят переговоры кораблей с базами, между военными и гражданскими судами, и, как особо уточняют военные, программы коммерческих радиостанций.

«Надеюсь, что им очень нравится слушать музыку на станции Classic 101», – заметил журналистам один из офицеров Береговой охраны США.

При этом, согласно утверждению экспертов американского военного ведомства, российский корабль «специализируется» исключительно на радиоперехвате. Находящеееся на борту «Виктора Леонова» оборудование не позволяет отслеживать сообщения в киберпространстве и переговоры по цифровым каналам связи, что делает невозможным сбор «сколько-нибудь существенной военной или разведывательной информации».

Более того, миссию «Виктора Леонова» в Пентагоне считают вполне «рутинной».

В начале 90-х российские корабли из-за отсутствия финансирования были вынуждены отказаться от дальних походов своих кораблей к берегам США, и возобновили эту практику только в 2014 году. За это время «Леонов» дважды – в апреле 2014, и в феврале 2015 – в сопровождении буксира ВМФ РФ «Николай Чикер», выполнял разведывательные миссии у американского побережья возле базы «Кингс Бэй» в штате Флорида.

В сентябре 2015 года еще один разведывательный корабль российского флота «Янтарь» был замечен в 300 милях от побережья штата Джорджия.

По мнению аналитиков, главной задачей похода был сбор данных, передаваемых по подводным кабелям в этом районе.

В Пентагоне утверждают, что рутинное, во времена «холодной войны», патрулирование американского побережья российскими подлодками так и не было возобновлено. С начала 2000-х годов Береговая охрана США лишь дважды зафиксировала присутствие субмарин ВМФ РФ у своих берегов – в 2009 и 2012 годах.