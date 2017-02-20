Новый советник по нацбезопасности получит свободу в кадровых решениях

Человек, которого президент Дональд Трамп назначит на должность советника по национальной безопасности, будет иметь все полномочия в принятии кадровых решений, относящихся к Совету национальной безопасности. Об этом в воскресенье сообщил глава администрации Трампа Райнс Прибус.

По некоторым сообщениям, вопрос о контроле был одной из причин, побудивших бывшего адмирала ВМС США Роберта Харуорда, отклонить предложение занять этот пост.

«Президент очень четко дал понять, что новый директор будет иметь полный контроль и последнее слово в том, что касается состава Совета национальной безопасности и всех его компонентов», – заявил Прибус, выступая на телеканале Fox News.

Харуорд был первым кандидатом, которому Трамп предложил занять место Майкла Флинна, ушедшего в отставку лишь через 24 дня после назначения.

Трамп попросил бывшего генерала армии Флинна уйти в отставку из-за того, что тот ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса относительно содержания своих телефонных разговоров с послом России в Вашингтоне до прихода к власти новой администрации, сообщили в Белом доме.

Беседы с кандидатами

Трамп планировал провести собеседования с четырьмя кандидатами на эту должность в воскресенье, когда проводил выходные в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Сообщается, что он обсуждал заполнение вакансии – лично или по телефону – с исполняющим обязанности советника по национальной безопасности генералом армии в отставке Кейтом Келлогом, бывшим послом США в ООН Джоном Болтоном, генералом армии Гербертом Макмастером и начальником Военной академии в Вест-Пойнте генералом Робертом Касленом.

Белый дом сообщил в воскресенье, что президент, возможно, побеседует с другими кандидатами на этот пост в понедельник.

В беседе с журналистами на борту президентского самолета в субботу Трамп заявил, что «очень многие хотят занять этот пост». «Я думаю об одном человеке последние три-четыре дня, посмотрим, что будет. Я встречаюсь с этим человеком. Они все хороши, все замечательные люди», – сказал он.

Панетта: В Белом доме царит сумятица

Бывший министр обороны США Леон Панетта, выступая в программе «Встреча с прессой» на телеканале NBC, заявил, что сумятица, возникшая вокруг одной из ключевых должностей, привела к «разлаженности» работы в сфере национальной безопасности США.

«Что произойдет, если наша страна столкнется с серьезным кризисом? – сказал Панетта. – Если будет провокация со стороны России, если Иран сотворит какую-нибудь глупость, если Северная Корея сотворит какую-нибудь глупость, и нам нужно будет отреагировать, то где та структура, которая будет способна оценить эту угрозу, рассмотреть ее, и рекомендовать варианты действий для президента?»

«Сейчас все это разлажено, и меня это серьезно беспокоит», – заявил Панетта, который ранее занимал пост директора ЦРУ.