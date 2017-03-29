USA Today: Некоторые клиенты Трампа были связаны с организованной преступностью

Для расширения своей деятельности в сфере недвижимости Дональд Трамп, его компания и партнеры на протяжении многих лет неоднократно обращались к состоятельным россиянам и олигархам из бывших советских республик, в том числе к тем, которые, предположительно, были связаны с организованной преступностью.

К такому выводу пришла газета USA Today на основе анализа судебных дел, правительственных и юридических документов, а также интервью с бывшим федеральным прокурором.

Газета пишет, что президент и его компании были связаны по крайней мере c десятью богатыми бизнесменами из стран бывшего Советского Союза, которые якобы связаны с преступными организациями или отмыванием денег.

Издание приводит следующие примеры.

Партнер компании, занимавшейся строительством отеля Trump SoHo в Нью-Йорке, имел две судимости и провел год в тюрьме за нанесение ножевого ранения, а позднее занимался поиском потенциальных инвестиций для Трампа в России, пишет USA Today.

В 2011 году бельгийские власти обвинили инвестора проекта SoHo в участии в схеме по отмыванию денег на сумму 55 миллионов долларов.

Трем владельцам кондоминиумов Трампа во Флориде и на Манхэттене предъявлялись федеральные обвинения в принадлежности к российско-американской организованной преступной группировке и работе на главаря крупной международной преступной группировки, находящегося в России, пишет газета.

В 2014 году в Лос-Анджелесе бывшего мэра из Казахстана обвинили в сокрытии миллионов долларов, похищенных из городского бюджета. Часть этих денег якобы была потрачена на три квартиры в Trump SoHo.

Украинского владельца двух кондоминиумов Трампа во Флориде обвиняли в отмывании денег, к которому якобы также был причастен бывший премьер-министр Украины, указывает USA Today.