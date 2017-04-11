Российская интеллигенция заступилась за академика Пивоварова

Вольное историческое общество опубликовало заявление в связи с преследованием академика Юрия Пивоварова.

Судя по всему, эта причина политическая и связана с его исследованиями политической системы России и многочисленными публичными выступлениями

Выражая обеспокоенность в связи с возбуждением нового уголовного дела против известного российского ученого, авторы заявления отмечают, что у них есть основания полагать, что истинная причина гонений на академика Пивоварова находится вне положений российской юриспруденции.

«Судя по всему, эта причина политическая и связана с его исследованиями политической системы России и многочисленными публичными выступлениями. Академик Пивоваров уже два года подвергается настоящей травле, однако, несмотря на это не прекращает своей научной, преподавательской и просветительской деятельности и относится к выпавшим на его долю испытаниям с образцовым мужеством», – отмечают члены Вольного исторического общества.

Ранее с открытым письмом в поддержку академика РАН Юрия Пивоварова выступил Конгресс интеллигенции. В этом письме, доступном для подписания всеми, кто согласен с его главным посылом, отмечается, что кампания против историка преследует цели: «сломать и уничтожить общественного деятеля, пользующегося большим авторитетом среди российской интеллигенции и не боящегося публично высказываться по актуальным историко-политическим вопросам, а также посеять страх в научном сообществе, чтобы отбить желание у ученых свободно обсуждать текущее положение вещей в России и мире».

В данном случае авторы письма подразумевали участие Юрия Пивоварова в нескольких политических ток-шоу на российских телеканалах, где он высказывал точку зрения, идущую в разрез с нынешним мейнстримом.

Корреспондент «Голоса Америки» связалась с некоторыми подписантами этого письма.

Невеселая шутка: «если невиновен – накажем условно»

Писатель Денис Драгунский начал с того, что знаком с академиком Юрием Пивоваровым очень давно. «Он мне не друг и не приятель, но я бывал неоднократно на его выступлениях. У нас с ним даже была заочная полемика в прессе, но я знаю его, прежде всего, как выдающегося историка, специалиста в своей области и автора очень интересных научных концепций», – отмечает Драгунский.

он осуждал нелепый культ Ивана Грозного, напоминая, что этот царь принес российской державе очень много горя и отшатнул ее назад

Напомнив нашумевшую историю с пожаром в библиотеке ИНИОН (Института научной информации по общественным наукам), случившемся в конце января 2015 года, Денис Драгунский подчеркнул, что следствие пришло к выводу о невиновности академика Пивоварова.

«Теперь против него возбуждают уголовное дело совершенно странного вида по хищению у государства полутора миллионов рублей, – продолжает писатель. – Дело в том, что у него в подчинении находится более 800 сотрудников, в его ведении – двадцать одно здание на территории Москвы, и возможно, кто-то из заведующих отделами вписал две “мертвые души” в зарплатные ведомости, которые он, как руководитель всей организации подписывал», – полагает Денис Драгунский.

Собеседник «Голоса Америки» считает, что на этом основании обвинять Юрия Пивоварова в хищении невозможно, и что вместо этого следственные органы должны были выяснить, в каком именно подразделении трудились упомянутые «мертвые души», и на этот основании выявить виновных и наказать их.

«Но в данном случае, я полагаю, наказание должно заключаться в покрытии ущерба, и, может быть, в уплате какого-то штрафа, не более того. И то, если будет доказан злой умысел», - отмечает Денис Драгунский, подписавший открытое письмо в защиту академика Пивоварова.

Говоря о причинах возбуждения нового уголовного дела против Юрия Пивоварова, Драгунский выдвигает три предположения. Во-первых, это может быть так называемый «эксцесс исполнителя», когда никто не отдает специального приказа, а исполнители проявляют чрезмерное усердие.

Во-вторых, мог иметь место некий реванш правоохранительных органов, уязвленных тем, что предыдущее дело против академика закончилось ничем. «Знаете, как в нас шутят в подобных случаях: а если невиновен, то дадим условный срок», – невесело цитирует Драгунский.

Кроме того, есть вероятность, что историка, относящегося к научному истеблишменту, решили наказать за независимость суждений и свободомыслие. «В частности, он осуждал нелепый культ Ивана Грозного, напоминая, что этот царь принес российской державе очень много горя и отшатнул ее назад. И, вполне вероятно, что кто-то, кому не понравилась эта критика, решил дать академику Пивоварову, как говорят, “укорот”, наказать его за позицию».

Сам же Денис Драгунский полагает, что могли иметь место все три перечисленных фактора. «Но в любом случае, я считаю, что долг всех ученых, всех гуманитариев его защитить», – резюмирует писатель.

«Нельзя все время действовать против собственного народа»

Заместитель председателя Совета Научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал», историк и философ Никита Петров был краток: «Академика Пивоварова я знаю лично, и все те несправедливые обвинения, которые против него были выдвинуты, они, безусловно, подлежат осуждению».

сейчас в России начинается кампания шельмования, она не имеет никакого объективного характера, а превращается в оголтелую травлю

В беседе с корреспондентом «Голоса Америки» он подчеркнул: «Если сейчас в России начинается кампания шельмования, она не имеет никакого объективного характера, а превращается в оголтелую травлю». По мнению Петрова, ходить с обысками к таким людям, как академик Пивоваров – просто неприлично.

«Даже если кто-то считает, что он нарушил финансовую дисциплину, то вначале нужно доказать это. А то, что произошло, к сожалению, стало обычной практикой правоохранительных органов. Слишком часто у нас нарушается неприкосновенность и личности, и жилища», – констатирует зампредседателя Совета общества «Мемориал».

Отвечая на вопрос, будет ли, по его мнению, иметь открытое письмо в защиту Юрия Пивоварова какой-либо эффект, Никита Петров указывает: «Я прекрасно понимаю, что нынешняя власть не знает ни меры, ни удержу, если начинает травить кого-то из своих сограждан. Но, все-таки, массовость защиты, на мой взгляд, должна производить впечатление на власть, потому что нельзя все время действовать против собственного народа».

В свою очередь, Денис Драгунский не сомневается в успехе акции поддержки академика Пивоварова: «Это письмо уже подписали несколько сотен человек. Причем, там очень известные имена, и это должно иметь результат. Но в любом случае, наш долг – обозначить свою позицию», - сказал он в комментарии для «Голоса Америки».

«Начать с тех, кого обвиняют в миллиардных хищениях»

Писатель и историк, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин заметил, что содержательная часть послания на сайте Конгресса интеллигенции вызвала у него некоторые возражения своей эмоциональностью. Но по сути изложенной в нем проблемы у него нет возражений, поэтому он и подписал открытое письмо.

С учеными такого масштаба, имеющими большие заслуги, нужно обходиться очень бережно

«С учеными такого масштаба, имеющими большие заслуги, нужно обходиться очень бережно. А то мы разбрасываемся такими людьми», –подчеркнул Гордин в беседе с корреспондентом «Голоса Америки». И добавил, что он не сомневается в том, что ни в каких финансовых махинациях академик Пивоваров замешан не был.

«А с какими-то бухгалтерскими просчетами нужно разбираться с людьми другого уровня и другой специальности. А не заводить уголовные дела на таких, как Юрий Пивоваров», – считает соредактор «Звезды».

Подытоживая тему, Яков Гордин обращает внимание: «Когда у нас начинают говорить, что закон для всех одинаков, то, если уж становиться на эту позицию, нужно предъявлять серьезные претензии к тем, кого обвиняют в миллиардных хищениях, а не отыгрываться на людях, в общем-то, беззащитных».