Мир празднует начало нового 2017-го года

Страны и народы земного шара отмечают приход нового 2017-го года фейерверками, концертами и других праздничными мероприятиями. Одними из первых Новый год встретили жители Новой Зеландии, Австралии и России.

В Сиднее ежегодное новогоднее шоу с фейерверками посетило более миллиона человек. Вниманию собравшихся на набережной зрителей было представлено шоу, посвященное Дэвиду Боуи и Джину Уайлдеру – двоим из многих знаменитостей, умерших в 2016 году.

Власти многих крупных городов по всему миру сконцентрировали свои усилия на мерах безопасности во время многолюдных новогодних мероприятий.

Во многих европейских городах безопасность усилена из-за произошедшей 19 декабря на Рождественской ярмарке в Берлине террористической атаки. Напомним, что там водитель грузовика намеренно направил машину в гущу людей, убив 12 человек.

В столице Германии бетонные заграждения и броневики были выставлены у традиционного места проведения новогодних торжеств – Бранденбургских ворот, чтобы защитить собравшихся там людей.

Париж в этом году вновь отменил фейерверк у Эйфелевой башни, однако y Елисейских полей был установлен экран для трансляций, охраняемый вооруженными солдатами. Вокруг также были выставлены транспортные заграждения.

В центре Лондона, вооруженные полицейские несут дежурство в поездах метро. Вооруженные сотрудники полиции охраняют лондонский метрополитен уже несколько лет, однако теперь они впервые находятся в пассажирских поездах, доставляющих людей к Трафальгарской площади и берегу реки Темзы, где проходят основные новогодние торжества.

Власти Нью-Йорка установили десятки самосвалов с песком у небоскребов в районе площади Таймс-сквер на Манхэттене. Грузовые автомобили стали защитным барьером для более, чем миллиона людей, которые уже вечером начали собираться на площади, чтобы полюбоваться фейерверком и встретить наступление нового 2017-го года.