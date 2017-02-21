Новый глава Агентства США по охране окружающей среды проводит первую встречу с сотрудниками

Новый глава Агентства по охране окружающей среды США Скотт Прюитт во вторник впервые выступает перед сотрудниками ведомства на фоне опасений по поводу возможных сокращений штата, бюджета и программ по борьбе с изменением климата.

Выбранный президентом Трампом кандидат на должность главы Агентства был утвержден Сенатом на прошлой неделе по итогам слушаний, центральной темой которых была его работа на посту генерального прокурора Оклахомы, когда он более десяти раз подавал иски против Агентства в попытке отменить установленные им ограничения.

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Многие законодатели-республиканцы считают, что Прюитт способен принести благотворные изменения в ведомство, которое они обвиняют в превышении полномочий и уничтожении рабочих мест в угольной промышленности и других сферах.

Однако демократы, активисты природоохранного движения и многие из бывших и нынешних сотрудников Агентства опасаются, что его назначение свидетельствует о начале обратного движения в сфере борьбы за чистоту воздуха и воды и сдерживания глобального потепления.

И Трамп, и Прюитт выражали сомнения в научной обоснованности глобального потепления, а Трамп в ходе своей предвыборной кампании пообещал выйти из международного климатического соглашения, а также сократить экологические ограничения, чтобы помочь развитию добывающей промышленности, однако сделать это таким образом, чтобы не причинить вреда качеству воды и воздуха.

«Наступили интересные и тревожные времена», – сказал анонимный представитель Агентства.

Перед назначением Прюитта около 800 бывших сотрудников ведомства обратились с письмом к сенаторам, призвав их отклонить его кандидатуру, а около 30 нынешних сотрудников Агентства приняли участие в протесте природоохранной организации Sierra Club в Чикаго.

Демократы также пытались оттянуть назначение Прюитта в связи с вопросами по поводу его связей с нефтяной промышленностью в Оклахоме. Судья штата Оклахома на прошлой неделе постановил, что Прюитт должен ко вторнику предоставить суду переписку между его офисом и энергетическими компаниями, чего потребовал в исковом порядке Центр по СМИ и демократии (Center for Media and Democracy).

Судья просмотрит письма и может изъять часть материалов перед их обнародованием, сообщил секретарь суда.