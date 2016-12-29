США высылают 35 российских дипломатов

Соединенные Штаты выслали из страны 35 российских дипломатов и закрыли два российских дипломатических объекта в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на притеснения американских дипломатов в Москве, заявил в четверг высокопоставленный представитель властей США.

По словам источника, российским дипломатам дадут 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Доступ на закрытые объекты будет прекращен для всех российских чиновников с полудня пятницы, добавил он.

«Эти действия были предприняты в ответ на притеснения американских дипломатов со стороы России и действия дипломатов, которые мы оцениваем как несоответствующие дипломатической практике», – сказал источник агентству Reuters.