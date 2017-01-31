«Движение за свободу – Европейская Грузия» – перспективы и вызовы

Бывшие соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили объявили о создании нового политического объединения – «Движения за свободу – Европейской Грузии».

«Европа является окончательным причалом Грузии. Европа означает достойную и хорошую жизнь для нашего народа. Это наше предложение нашему народу. Мы должны быть вместе, двигаться вперед и построить европейскую страну, в которой каждая семья будет жить хорошо», – заявил на презентации новой партии один из её лидеров Давид Бакрадзе, который также отметил, что «Движение за свободу – Европейская Грузия» осенью нынешнего года примет участие в выборах в органы местного самоуправления.

«Мы не собираемся быть второй, третьей или двадцать пятой политической силой в Грузии. Мы намерены быть единственной политической силой, которая реально обеспечит успех государства и благосостояние народа

Лидеры нового политического движения заявили о своей цели сменить власть в Грузии путем выборов, и «после этого начать делать дело для этой страны сильной командой... которая ограничена Конституцией и которая подотчетна перед народом».

«Мы не собираемся быть второй, третьей или двадцать пятой политической силой в Грузии. Мы намерены быть единственной политической силой, которая реально обеспечит успех государства и благосостояние народа», – заявили на презентации 30-го января бывшие соратники Саакашвили.

Примечательно, что основу «Движения за свободу – Европейской Грузии» составляют 21 депутат нынешнего грузинского парламента. При этом они стали парламентариями по партийному списку партии Саакашвили «ЕНД». В то время как от той части «ЕНД», которая осталась в так называемом лагере Саакашвили, в грузинском парламенте представлены всего 6 человек.

Впервые о разладе в «ЕНД» стало известно в октябре прошлого года, когда Политсовет постановил, что партия примет участие во втором туре выборов в одномандатных округах и войдет в парламент – вопреки позиции Михаила Саакашвили, который после поражения ЕНД на выборах 8-го октября призывал к бойкоту парламентских мандатов.

Отделившаяся от ЕНД группа назвала ответственным за распад партии самого Михаила Саакашвили, который, как они утверждают, желает единолично править партией и не приемлет мнения, не совпадающие с его позицией.

В свою очередь, сам Саакашвили утверждает, что часть ЕНД, выступившая против него, была подкуплена оппонентом Саакашвили, экс-премьером Грузии (2012-2013) миллиардером Бидзиной Иванишвили, целью которого якобы было «изгнать» Саакашвили из его же партии.

Напомним, что Михаил Саакашвили объявлен в Грузии в розыск по обвинению в превышении полномочий и растрате госсредств. Он покинул Грузию по истечении своего президентского срока в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался.

«Сложные задачи»

Директор Института политологии Тбилисского государственного университета Малхаз Мацаберидзе считает, что перед новой партией «Движение за свободу – Европейская Грузия» будет нелёгкий путь, так как её лидерам придется вести политическую борьбу не только против правящей силы, в оппозиции которой они находятся, но и работать для того чтобы «отмежеваться» от партии Саакашвили «ЕНД», с которой они ассоциируются для большинства электората.

Их политический имидж был создан в партии Саакашвили, так что после раскола им придется начинать строить все с нуля

«Их политический имидж был создан в партии Саакашвили, так что после раскола им придется начинать строить все с нуля. Критика по двум направлениям: власти, а также оппозиционной политической силы, которая фиксирует аналогичную внешнеполитическую линию, не ставит партию в выигрышную позицию. «Европейской Грузии» предстоит решить довольно сложные задачи прежде чем она найдет свой электорат», – сказал Мацаберидзе в интервью с «Голосом Америки».

«В должное время»

Эксперт Сосо Цискаришвили считает, что основной интеллектуальный ресурс «Единого национального движения» оказался в лагере тех, кто создал «Движение за свободу – Европейская Грузия». Более того, как он утверждает, в новой партии оказались и все те лица, которые были более популярными среди населения, чем те политики, которые предпочли остаться в рядах партии Саакашвили. Несмотря на это, по словам эксперта, маловероятно чтобы новая партия смогла на местных выборах осенью опередить партию Саакашвили «ЕНД».

На данном этапе персона Саакашвили все же останется центром притяжения для многих избирателей, голосовавших из года в год за ЕНД

«Конечно, местные выборы будут тестом для новой партии, хотя вероятность того, что «Европейская Грузия» выиграет – все же небольшая. Сегодня грузинский избиратель вряд ли готов дать полноценную оценку тем изменениям, которые произошли в ЕНД. На данном этапе персона Саакашвили все же останется центром притяжения для многих избирателей, голосовавших из года в год за ЕНД.

Хотя со временем, если новое политическое движение правильно использует свой интеллектуальный ресурс, парламентскую трибуну и немалый политический опыт, у них есть потенциал сформироваться в серьезную политическую силу. Хотя вряд ли это произойдет до следующих парламентских выборов 2020 года», – считает Цискаришвили.