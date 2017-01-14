На юбилейной золотой монете США впервые будет изображена афроамериканка

Как сообщает Монетный двор (MINT) и Министерство финансов США, в 2017 году будет впервые выпущена золотая монета с профилем афроамериканки – «Леди Свобода». Таким образом Монетный двор отпразднует свое 225-летие.

«Выпущенная в 2017-ом году золотая монета Американской Свободы в честь 225-летия Монетного двора США, станет первой в целой серии выполненных из 24-каратного золота монет, на которых символ свободы в Америке будет изображен в разных видах. На монетах будут изображены, например, американцы азиатского происхождения, испаноязычные американцы, и американские индейцы, чтобы отразить культурное и этническое разнообразие Соединенных Штатов», - сказано в пресс-релизе Монетного двора.

На «Леди Либерти» - афроамериканке будет красоваться корона из звезд и платье-тога. На обратной стороне монеты будет изображен еще один американский символ – белоголовый орлан.

Каждая монета оценивается в 100 долларов.

Это будет не единственная монета с изображением женщины, представляющей меньшинства. На долларе Сакагавеи изображена индианка, который помогла исследователям Льюису и Кларку во время их экспедиции по западной части Соединенных Штатов.

Через несколько лет, на банкноте в 20 долларов появится изображение аболиционистки Гарриет Табмэн.