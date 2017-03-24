Двенадцать человек убиты в результате вооруженного столкновения в Чечне

По свидетельству властей, предполагаемые боевики пытались проникнуть на территорию военной базы
В общей сложности 12 человек – шестеро российских военнослужащих и шестеро предполагаемых чеченских боевиков – убиты в результате нового вооруженного столкновения на территории Чечни.
Об этом сообщила пресс-служба российской Национальной гвардии.
«При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших. В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненые», – цитирует агентство Интерфакс высказывания представителя сказали в Росгвардии.
В сообщении не уточняется, где именно произошло столкновение.
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