Нового замглавы ЦРУ критикуют за причастность к практике допросов с имитацией утопления

Новым заместителем директора ЦРУ стала опытный кадровый агент разведки, некогда руководившая тюрьмой ЦРУ в Таиланде, где подозреваемые в терроризме заключенные подвергались пыткам водой – жестокой технике допроса, в поддержку которой ранее высказывался президент Трамп.

В четверг директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео объявил о назначении Джины Гаспел своим заместителем. Это первый случай в истории ведомства, когда на пост заместителя директора ведомства назначили женщину. Кадровый агент разведки ЦРУ Гаспел имеет обширный опыт службы за рубежом, включая должности резидента ЦРУ за пределами США. В Вашингтоне она занимала ряд высокопоставленных должностей в спецслужбе.

Она также принимала участие в тайных операциях ЦРУ по применению жестоких мер допроса, включая симуляцию утопления (waterboarding). Несмотря на то, что такая техника допроса не применяется уже около десяти лет, ЦРУ и сегодня вынуждено реагировать на критику в связи с тактикой, которую правительство США рассматривало как пытку до тех пор, пока администрация Буша-младшего не одобрила использование данного метода при допросах подозреваемых в террористической деятельности.



Неизвестно, является ли выбор Помпео попыткой возобновить практику, от которой США ранее отказались. На прошлой неделе СМИ получили текст проекта указа, в котором говорится о возможности восстановления секретных тюрем ЦРУза пределами США и о пересмотре методов допроса, применяемых в отношении подозреваемых в терроризме, чтобы они не противоречили действующему в США закону, запрещающему применение пыток.

По сообщениям ряда действующих и бывших сотрудников разведывательного агентства, которые на условиях анонимности поговорили с The Associated Press, некоторое время Гаспел руководила секретной тюрьмой ЦРУ, в которой обвиняемые в терроризме Абу Зубайда и Абд аль-Раим аль-Нашири подверглись симуляции утопления. По их информации, Гаспел также принимала участие в исполнении приказа ЦРУ уничтожить видеозаписи с пытками водой. Этот приказ вызвал продолжительное расследование Министерства юстиции, которое не привело к выдвижению обвинений.

Президент Трамп, который раннее высказывался в поддержку более жестких мер ведения допросов, заявил о намерении провести консультации с Помпео и министром обороны Джимом Мэттисом до одобрения новой политики. В то же время, президент сослался на разговор с высокопоставленными сотрудниками секретных служб, ходе которого они утвердительно ответили на вопрос о том, приносят ли пытки результат.

Заместитель директора вашингтонского офиса Американского союза гражданских свобод Кристофер Андерс выразил «глубокую обеспокоенность» тем, что Помпео выбрал Гаспел в качестве заместителя.



«Помпео должен объяснить американскому народу, каким образом продвижение по службе человека, который имел отношение к применению пыток в тюрьмах, соответствует его собственным обещаниям Конгрессу о том, что он против любых форм насилия и пыток», – заявил Андерс.



В ходе слушаний по утверждению его кандидатуры на пост главы ЦРУ, сенаторы спросили Помпео, не собирается ли он возобновить применение ведомством жестоких методов допроса, которые считаются противозаконными согласно уставу полевой службы. Помпео отверг такую возможность, сказав, что даже не может себе представить такую просьбу президента.



В то же время, Помпео заявил, что будет консультироваться с экспертами ЦРУ и других ведомств по вопросу о том, не стали ли существующие ограничения методики допросов «препятствием для получения жизненно важных для защиты страны разведданных» и нет ли необходимости пересмотреть некоторые положения полевого устава.

Согласно заявлению ЦРУ, ветераны разведки, включая бывшего директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера, приветствовали назначение Гаспел.

«То, что Помпео выбрал опытного и глубоко уважаемого как сотрудниками ЦРУ, так и других ведомств ветерана агентства, характеризует его с положительной стороны, - заявил Клэппер. – Она (Гаспел) также выступает за интеграцию не только внутри ЦРУ, но и в целом с разведывательным сообществом».