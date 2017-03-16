Выборы в Нидерландах: партия премьера Марка Рютте победила националистов

Предварительные результаты выборов в Нидерландах показывают, что партия премьер-министра Марка Рютте получит наибольшее число мест в парламенте, значительно опередив партию противника иммигрантов, антиисламского националиста Герта Вилдерса.

Ожидается, что правоцентристская Народная партия за свободу и демократию, возглавляемая Рютте, получит 31 место из 150 – намного больше, чем любая другая партия.

Ожидается, что три партии получат по 19 мест. Это антииммигрантская Партия свободы Вилдерса, партия «Христианско-демократический призыв» и партия «Демократы-66».

По официальным данным, явка на выборах составила 81 процент и была самой высокой за 30 лет.

Рютте назвал результаты выборов «торжеством демократии». По его словам, Нидерланды сказали «нет» «неправильному популизму».

Вилдерс предупредил, что премьер-министр «еще не отделался» от него. Он также выразил удовлетворение тем, что его партия по крайней мере получила места в парламенте.