Линки доступности

Языки
Новости

Нетаньяху призвал США наложить вето на резолюцию о поселениях

Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху

Смотреть комментарии

Проект резолюции требует, чтобы Израиль полностью прекратил строительство поселений на оккупированных территориях

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал США наложить вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую строительство израильских поселений.

Голосование по резолюции намечено на четверг.

Нетаньяху написал в Твиттере, что США «должны наложить вето на антиизраильскую резолюцию».

Проект резолюции требует от Израиля «немедленно и полностью прекратить всю деятельность по строительству поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим».

Как сообщают дипломаты, Египет распространил проект резолюции в среду вечером.

США традиционно защищали Израиль от действий ООН, но пока неясно, как они проголосуют на этот раз. Представитель Белого дома отказался от комментариев.

Читайте также

Recommended

Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Back to top
XS
SM
MD
LG