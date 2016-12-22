Нетаньяху призвал США наложить вето на резолюцию о поселениях

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал США наложить вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую строительство израильских поселений.

Голосование по резолюции намечено на четверг.

Нетаньяху написал в Твиттере, что США «должны наложить вето на антиизраильскую резолюцию».

Проект резолюции требует от Израиля «немедленно и полностью прекратить всю деятельность по строительству поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим».

Как сообщают дипломаты, Египет распространил проект резолюции в среду вечером.

США традиционно защищали Израиль от действий ООН, но пока неясно, как они проголосуют на этот раз. Представитель Белого дома отказался от комментариев.