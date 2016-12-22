Нетаньяху призвал США наложить вето на резолюцию о поселениях

Проект резолюции требует, чтобы Израиль полностью прекратил строительство поселений на оккупированных территориях
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал США наложить вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую строительство израильских поселений.
Голосование по резолюции намечено на четверг.
Нетаньяху написал в Твиттере, что США «должны наложить вето на антиизраильскую резолюцию».
Проект резолюции требует от Израиля «немедленно и полностью прекратить всю деятельность по строительству поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим».
Как сообщают дипломаты, Египет распространил проект резолюции в среду вечером.
США традиционно защищали Израиль от действий ООН, но пока неясно, как они проголосуют на этот раз. Представитель Белого дома отказался от комментариев.