Полиция «предостерегает» организаторов марша памяти Немцова

Правоохранительные органы Москвы пытаются вручить "предостережения" организаторам марша памяти Бориса Немцова, проведение которого в столице запланировано на 26 февраля.

На действия сотрудников прокуратуры и полиции, в частности, пожаловались оппозиционный политик Владимир Милов, член движения "Солидарность" Сергей Давидис, главный редактор "Ежедневного журнала" Александр Рыклин и представитель правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов. Портал "ОВД-Инфо" сообщает, что полицейские также приходили домой к руководителю московского отделения Партии прогресса Николаю Ляскину.

В "предостережении" организаторам марша говорится о недопустимости "экстремистской деятельности" во время проведения акции.

Марш памяти Немцова в Москве был согласован с городскими властями. Шествие пройдет по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Подобные акции запланированы еще в нескольких городах России. Ранее стало известно, что в Ставрополе сотрудники Федеральной службы безопасности угрожают уголовным преследованием активистам "Яблока", которые подавали заявку на проведение памятного шествия.

Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля в центре Москвы. Судебный процесс по этому делу продолжается.

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