Нил Горсач примет присягу в качестве судьи Верховного суда

ВАШИНГТОН – Через четырнадцать месяцев после смерти судьи Антонина Скалиа, Верховный суд США вновь будет заседать в полном составе из девяти человек: в понедельник к присяге будет приведен Нил Горсач.

По закону новый судья Верховного суда должен принести две присяги во время двух разных церемоний.

Первую, закрытую церемонию в Верховном суде проведет его председатель Джон Робертс. Позднее коллега Робертса судья Энтони Кеннеди проведет церемонию приведения к присяге в Розовом саду Белого дома в присутствии президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса.

Трамп предложил кандидатуру Горсача в конце января. На прошлой неделе Сенат одобрил ее по итогам острых дискуссий, сопровождавшихся межпартийными разногласиями. За назначение Горсача проголосовали 54 сенатора в подконтрольной республиканцам палате, против него высказались 45 законодателей.

Никто из республиканцев не голосовал против утверждения Горсача, который в течение десяти лет работал судьей федерального апелляционного суда. В то же время его поддержали три сенатора-демократа.

С приходом 49-летнего Горсача в Верховном суде, состоящем из девяти судей, восстанавливается консервативное большинство из пяти человек.

Демократы в Сенате попытались воспользоваться процедурной тактикой филибастера, чтобы заблокировать голосование, но республиканцы в ответ на это изменили правила Сената, с тем чтобы для утверждения судей Верховного суда было достаточно простого большинства голосов.

Многие демократы критиковали процесс заполнения вакансии, возникшей после смерти судьи Скалиа. Экс-президент Барак Обама выдвинул на эту должность судью Меррика Гарланда, но республиканцы отказались проводить слушания по его утверждению, часто объясняя это тем, что шел последний год президентства Обамы, и выбор кандидатуры должен был сделать победитель президентских выборов в ноябре.