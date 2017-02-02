Европарламент поддержал отмену виз для граждан Грузии

Граждане Грузии смогут ездить в страны Шенгенской зоны без виз. На пленарном заседании в Брюсселе 2-го февраля депутаты Европарламента проголосовали за предоставление Грузии безвизового режима. При этом либерализацию визового режима для граждан Грузии поддержали 553 депутата, 66 – проголосовали против, а 28 – воздержались.

Еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос в своем выступлении в Европейском парламенте подчеркнул, что «Грузия прошла огромный путь, образцово выполнив все требования для отмены виз».

«Предоставление безвизового режима еще больше сблизит Грузию с европейскими ценностями. Это углубит экономические и культурные связи, так как безвизовый режим – это тот инструмент, который прямо касается граждан.

«Предоставление безвизового режима еще больше сблизит Грузию с европейскими ценностями. Это углубит экономические и культурные связи, так как безвизовый режим – это тот инструмент, который прямо касается граждан. Когда я впервые был в Грузии как еврокомиссар я был очень впечатлен, так как увидел на улицах очень много флагов Евросоюза... Грузия напоминает нам о достижениях Евросоюза в деле мира и процветания, которые особенно важны сегодня в условиях роста антиевропейских настроений в Европе», – заявил европейский дипломат.

Теперь отмену визового режима для Грузии должен одобрить Совет Евросоюза. Решение вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС.

Примечательно, что Европарламент в декабре прошлого года утвердил окончательный вариант механизма быстрого приостановления безвизового сообщения, что даст возможность ЕС принять соответствующие меры в случае массовых фактов нарушения безвизового режима. Было решено, что безвизовый режим для Грузии войдет в силу паралелльно с задействованием механизма приостановления.

«Европейское будущее»

В Грузии приветствовали решение европарламентариев. При этом представители нынешней власти, так же, как и предыдущего руководства страны, заявили, что достигнутое безвизовое сообщение с Европой является именно их заслугой.

«Поздравляю! Это поистине исторический день! Спасибо, Европарламент, за предоставление безвизового режима гражданам Грузии!»

«Поздравляю! Это поистине исторический день! Спасибо, Европарламент, за предоставление безвизового режима гражданам Грузии!», – написал премьер-министр Грузии в социальной сети «Твиттер».

«Это важный шаг по сближению с Европой. Поздравляю!», – написал президент Грузии Георгий Маргвелашвили на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

В свою очередь, глава грузинского МИДа Михеил Джанелидзе в своем поздравительном выступлении отметил, что при наличии биометрических паспортов Грузии, жители оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона также смогут пользоваться безвизовым режимом со странами, входящими в Шенгенскую зону.

«Это важный шаг по сближению с Европой. Поздравляю!»

«Сегодня мы все в прямом эфире увидели как поддерживают Грузию в Евросоюзе и в европейских партиях, как ценится проведенная в Грузии работа правительства и все реформы, которые были осуществлены в процессе визалиберализации и евроинтеграции. Эти шаги определяют наше европейское будущее», – заявил 2-го февраля Джанелидзе.

Реакция оппозиции

В оппозиционной «Европейской Грузии» назвали решение депутатов Европарламента «историческим прорывом», хотя высказали сожаление, что облегченный визовый режим не был предоставлен Грузии еще в 2014-ом году, что, по их мнению, стало результатом «некомпетентности» правящей «Грузинской мечты».

В партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) отметили, что сегодняшним решением европарламентариев «успешно завершился процесс, начатый ЕНД еще в 2006 году».

Сам Михаил Саакашвили, который покинул Грузию в 2013-ом году и в течение последних лет занимается политической деятельностью в Украине, высказал уверенность, что аналогичное решение будет вскоре принято евроструктурами и в отношении Украины.

Я уверен, что скоро и все украинцы смогут ездить в Европу без виз

«Когда я после Революции Роз в 2003 поднял флаг Европы в центре Тбилиси перед парламентом, надо мной издевались практически все на постсоветском пространстве, и тихо посмеивались много европейцев. После 2008-го нашим ответом на российскую агрессию было создание Восточного партнерства, в перспективы которого многие тоже не верили. А сегодня Грузия, которая уже имеет соглашение об ассоциации с Евросоюзом, наконец, получила безвизовый режим. Так что никогда не смейтесь над идеалистами, они и движут миром. Я уверен, что скоро и все украинцы смогут ездить в Европу без виз», – написал 2-го февраля Саакашвили на своей странице в «Фейсбук».

Напомним, Грузия уже несколько лет ожидает отмены визового режима с ЕС. Из стран бывшего СССР, за исключением стран Балтии, Грузия является вторым государством после Молдовы, которому ЕС предоставил либерализацию визового режима. После задействования, безвизовый режим будет касаться деловых, туристических и семейных визитов, но не будет предоставлять права трудоустройства. Граждане Грузии с биометрическими паспортами смогут без виз посещать страны и страны-кандидаты Шенгенской зоны (Румынию, Болгарию, Хорватию и Кипр), а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, и находиться на их территории 90 дней в течение 180-дневного периода.