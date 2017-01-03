Сенаторы США заверили Грузию в поддержке ее независимости и территориальной целостности

Визит американских сенаторов в Грузию является очередным подтверждением того, что Грузия является «достойным и важным партнером» Вашингтона. Так прокомментировали в Администрации грузинского президента Георгия Маргвелашвили двухдневный визит главы комитета Сената США по вооруженным силам, сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна, сенатора-республиканца от штата Южная Каролина Линдси Грэма и сенатора-демократа от штата Миннесота Эми Клобушар.

«В первую очередь необходимо отметить, что в делегацию вошли представители обеих партий. Это еще раз подчеркивает твердую поддержку Грузии как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов» – заявил 2-го января журналистам секретарь президента Грузии по внешним связям Тенгиз Пхаладзе.

В ходе визита 1-2 января сенаторы провели стречи с премьером и президентом Грузии, оппозицией, осмотрели совместный тренировочный и оценочный центр НАТО, а также посетили линию оккупации в Цхинвальском регионе, в частности, село Хурвалети, которое разделено на две части колючей проволокой, установленной российскими пограничниками.

Санкции против России

Все трое сенаторов отметили в беседе со СМИ, что намерены добиваться в Конгрессе ужесточения санкций против России. Сенатор Линдси Грэм заявил, что «пришло время потеснить Путина», ввести против него персональные санкции, а также новые санкции против российского энергетического и банковского секторов. Он выразил надежду на то, что «2017 год станет годом наступления». Грэм отметил, что российский президент причастен к хакерской атаке во время последних президентских выборов в США и что «он старается подорвать демократию во всем мире».

«Наше послание заключается в том, что 2017 год станет годом все большей и большей военной поддержки, большей торговли, большей экономической интеграции, большего давления на Россию за ее агрессию не только здесь (в Грузии), но и во всем мире, годом усиления санкций. Теперь настало время дать знать Путину, что с нас довольно!» – подчеркнул Линдси Грэм.

В свою очередь сенатор Джон Маккейн заявил, что Конгресс США продолжит поддерживать независимость Грузии и что несмотря на сегодняшнюю российскую оккупацию, «настанет день», когда Грузия восстановит свою территориальную целостность. По его словам, тесное сотрудничество Вашингтона и Тбилиси необходимо, так как в противном случае Путин «продолжит агрессию» в Грузии.

Сенатор Маккейн также отметил, что существуют неоспоримые доказательства российского взлома электронной почты Национального комитета Демократической партии.

«Очевидно, что Россия атаковала Соединенные Штаты Америки. Все наши разведывательные службы утверждают, что это имело место. Мы будем работать в Конгрессе, чтобы ввести еще большие санкции против России, чтобы предотвратить дальнейшие атаки в отношении США», – заявил Маккейн.

Аналогичное заявление сделала сенатор Эми Клобушар, при этом подчеркнув, что незаконное вмешательство в дела другого государства со стороны России не является новостью.

«Мы стали свидетелями беспрецедентного вмешательства в американские выборы в 2016 году – российской кибератаки. Когда мы вернемся, то заявим новой администрации, что это не была уникальная ситуация на этих конкретных выборах, в истории одной политической партии или даже страны в целом – это можно было наблюдать ранее в Грузии, увидеть в Эстонии, Литве или Украине. И очень важно, чтобы демократии всего мира стояли вместе» – заявила Клобушар.

Встречи с политиками

После встреч с американскими сенаторами как премьер, так и президент Грузии высказали надежду на углубление партнерских отношений с Соединенными Штатами и продолжение тесного сотрудничества с новой Администрацией США.

«Мы были, есть и будем самым надежным партнером США в регионе», – заявил грузинский премьер Георгий Квирикашвили, который поблагодарил сенаторов за их поддержку Грузии в целом, а также за то, что они прибыли с визитом в самом начале Нового Года:

«Мы считаем, что это самое верное время для выражения поддержки нашей стране... чтобы мы продолжили наши стремления к Европе, НАТО и в целом, для нашего формирования в качестве истинно демократического, европейского государства», – цитирует Квирикашвили пресс-служба.

Сенаторы также встретились с парламентским меньшинством, оппозиционной партией «Единое национальное движение» (ЕНД). Согласно заявлениям лидеров ЕНД, отдельная встреча с оппозицией подчеркивает тот факт, насколько важно для Соединенных Штатов существование «внутреней демократии» в стране. Одновременно, оппозиционеры подчеркнули тот факт, что в то время, когда внешняя политика новой администрации США «пока еще не была четко озвучена», визит в Грузию таких влиятельных фигур является «очень важным сигналом».

В свою очередь сенаторы заявили о том, что у них была «прекрасная встреча» с грузинскими оппозиционерами.

«Мы всегда поддерживаем в Грузии хороший политический климат, здоровую оппозицию, свободу СМИ и также поддерживаем свободу и демократию Грузии. Мы поддерживаем соглашение о свободной торговле с Грузией, военную подготовку Грузии и впоследствии — интеграцию в НАТО», – заявил Маккейн журналистам.

Американские сенаторы завершили свой визит в Грузию 2-го января. До Грузии они побывали в Украине и странах Балтии.