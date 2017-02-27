В Конгрессе США единодушие в вопросе о поддержке Грузии

Грузия пользуется двухпартийной поддержкой Конгресса США. Об этом заявили члены делегации американских конгрессменов, которые побывали в Грузии с двухдневным визитом 24-26-го февраля. Американские законодатели провели встречи с коллегами в грузинском парламенте, встретились с представителями руководства Грузии, включая премьер-министра страны Георгия Квирикашвили, а также с лидерами оппозиции.

«В Конгрессе США со стороны обеих партий существует единодушие в отношении поддержки Грузии. Наш визит в очередной раз призван подтвердить поддержку территориальной целостности Грузии и ее демократическим устремлениям», – заявил руководитель делегации, конгрессмен-республиканец от штата Иллинойс Питер Роскам (Peter Roskam).

В свою очередь, конгрессмен-демократ от штатаСеверная Каролина Дэвид Прайс(David Price) подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят максимально помочь Грузии «стать сильнее», и что сотрудничество с Грузией продолжится и впредь.

Как сообщает пресс-служба грузинского премьера, Конгресс готов и впредь активно поддерживать развитие демократии в Грузии, так же как и стремление страны инегрироваться в ЕС и НАТО.

В состав американской делегации также входили конгрессмен- демократ из Вирджинии Джерри Коннолли (Gerald Edward "Gerry" Connolly), и республиканец от штата Небраска Адриан Смит (Adrian Michael Smith). Это седьмой визит конгрессменов в рамках работы двухпартийной Комиссии Палаты представителей по партнерству в области демократии – «House Democracy Partnership» (HDP), которая непосредственно сотрудничает со странами-партнерами США в целях поддержки развития эффективности их законодательных органов. Парламент Грузии и Комиссия Конгресса сотрудничают с 2006 года.

Два компонента

Вместе с министром обороны Леваном Изория конгрессмены посетили совместный тренировочный центр НАТО-Грузия (JTEC) в Крцаниси. Центр предназначен для совместных тренировок военнослужащих из стран НАТО, стран-партнеров и грузинских военных.

Изория ознакомил американских гостей с проведенными в вооруженных силах Грузии реформами и запланированными проектами, которые осуществятся с участием США.

Конгрессмены, в свою очередь, высоко оценили отношения Грузии и Соединенных Штатов, и заявили, что интенсивное партнерство между странами продолжится.

«Особенно важно наше партнерство в данном регионе, поскольку вокруг него возрастает авторитаризм и осуществляется давление извне. Одной из целей нашего визита является стремление узнать больше о тесных союзнических отношениях, которые существуют между Грузией и вооруженными силами США», – заявил Роскам.

Конгрессмены поблагодарили Грузию за её вклад в миротворческую миссию в Афганистане и пообещали поддержку США в усилении обороноспособности Грузии, что подразумевает обучение, оснащение грузинских военных и развитие вооруженных сил Грузии.

Комментарий в связи с визитом конгрессменов сделал для СМИ и глава оборонного ведомства Грузии. Согласно Изории, встреча с американскими конгрессменами имела два важных политических и военных компонента.

«С политической точки зрения мы получили очень однозначную и четкую поддержку в вопросе трансформации системы обороны. А в военном аспекте у нас гостит бригадный генерал, с которым я две недели назад встретился на военной базе в Германии. Я публично заявил там, что в этом году мы планируем осуществление серьезных программ, и одной из них является создание общего учебного центра», – напомнил министр обороны Грузии.

Примечательно, что во время визита в Грузию в июле прошлого года, госсекретарь США Джон Керри и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подписали в Тбилиси Меморандум об углублении партнерства в сфере обороноспособности и безопасности, который помимо приобретения оборонного снаряжения подразумевает также и проведение совместных учений, обмен опытом и информацией, а также сотрудничество в сфере безопасности. Продолжением данного меморандума является подписанное в конце 2016-го года трехлетнее рамочное соглашение о сотрудничестве США и Грузии, в рамках которого, как ранее сообщил грузинский министр обороны, США построят в Грузии в течение текущего года Центр боевой подготовки, аналогичный базе Хохенфельс в Германии.