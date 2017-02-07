Тибилов назначил референдум о переименовании Южной Осетии

Референдум о переименовании Южной Осетии (ЮО) пройдет 9 апреля. Лидер сепаратистского руководства Южной Осетии Леонид Тибилов подписал соответствующий указ 6 февраля.

«На протяжении долгого времени общественностью настойчиво ставится вопрос о возвращении исторического названия нашего государства – Алания... Народ Южной Осетии своим подвигом, своей героической борьбой за свободу и независимость заслужил, подтвердил свое право на бесценное наследие – древнее имя своих предков, которое он разделяет с народом братской Республики Северная Осетия – Алания в составе Российской Федерации», – заявил Тибилов.

Одновременно, исходя из того, что называние Южная Осетия известно «практически во всем мире», как утверждает Тибилов, он предлагает сохранить нынешнее название — «Республика Южная Осетия» и добавить к нему второе называние – “Государство Алания”. «Это позволит избежать излишних затрат и ненужных проблем, которые возможны, если мы полностью откажемся от названия Южная Осетия. Однако сказать свое слово, вынести свое решение вправе только народ», – заявил лидер югоосетинских сепаратистов.

Предыстория

Президент непризнанной Южной Осетии озвучил своё предложение об изменении наименования ЮО еще в 2015-ом году, назвав две причины: желание подчеркнуть то, что южные осетины являются потомками аланов, а также схожесть названия с Северной Осетией – Аланией, которая входит в состав РФ. Напомним, вопрос о том, кто является потомками аланов, по сей день является предметом спора между специалистами-историками.

«Многие народы хотели бы переиначить свою и присвоить чужую историю. В Южной Осетии были удивлены тем, что в Ингушетии построили "Аланские ворота", поскольку весь мир знает, что осетины – потомки скифов и алан, и мы никому не позволим присваивать нашу историю... Придет тот исторический момент, когда две части Осетии воссоединятся, и единая Осетия снова войдет в состав Российской Федерации», – заявил Тибилов ранее.

Леонид Тибилов, также, как и ряд югоосетинских политиков, неоднократно заявлял о желании присоединения ЮО к Российской Федерации, ссылаясь на итоги референдумов, проведенных в Цхинвальском регионе в 1992 и 2006 годах. Примечательно, что в этих референдумах не принимали участие этнические грузины, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта, а также население Ахалгори – территории, на которую до российско-грузинской войны 2008 года распространялась юрисдикция Грузии.

Президентские выборы

9-го апреля параллельно с референдумом о переименовании Южной Осетии пройдут и выборы де факто президента ЮО. Помимо ряда других менее известных кандидатов, о намерении принять в них участие заявили нынешний и бывший сепаратистские президенты Леонид Тибилов и Эдуард Кокойты, который занимал должность президента ЮО с 2001 по 2011 годы, а также спикер парламента Анатолий Бибилов. В то же время, по местным законам кандидат в президенты ЮО должен проживать в Цхинвальском регионе последние перед выборами десять лет, а Кокойты, как утверждают его оппоненты, последние пять лет жил в Москве. Тем не менее, сам бывший лидер заявляет:

«Меня поддерживает много людей. Я не самоуспокаиваюсь, а исхожу из реального состояния дел... Безусловно, я пройду ценз оседлости, даже не сомневайтесь», – заявил Эдуард Кокойты местным журналистам в декабре прошлого года.

В то же время, согласно югоосетинским СМИ, по последним опросам, проведенным в Цхинвальском регионе, наибольшей популярностью среди местных избирателей пользуются нынешний президент непризнанной ЮО Леонид Тибилов и парламентский спикер Анатолий Бибилов. Примечательно, что регистрация кандидатов в президенты ЦИКом Южной Осетии закончится 16 марта.

Реакция в Тбилиси

Тбилиси не признает законность политической активности в оккупированных Южной Осетии и Абхазии.

«Плебисцит, выборы или какие-либо иные действия, которые подразумевают свободное волеизъявление населения, не могут осуществляться на территории, которая оккупирована иностранным государством,

«Плебисцит, выборы или какие-либо иные действия, которые подразумевают свободное волеизъявление населения, не могут осуществляться на территории, которая оккупирована иностранным государством, откуда выдворена большая часть местных жителей, где произошла этническая чистка и единственной силой по эффективному механизму контроля является Российская Федерация», – заявил 7-го февраля президент Грузии Георгий Маргвелашвили комментируя планы Цхинвали провести выборы и референдум о переименовании Южной Осетии.

В заявлении Маргвелашвили сказано, что «любая попытка изменить название оккупированной территории Грузии без согласия центральных властей является попыткой посягательства на суверенитет и территориальную целостностью Грузии и очередным шагом к последующей аннексии оккупированных территорий».

Грузинский президент призвал Россию к исполнению взятых на себя международных обязательств и деоккупации грузинских территорий. Маргвелашвили также обратился к международному содружеству принять меры чтобы не допустить легитимации так называемых «выборов» и «плебисцита» в ЮО.

Напомним, в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух отколовшихся грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила туда дополнительные войска и вооружения. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – признают эти регионы грузинской территорией, оккупированной Россией.