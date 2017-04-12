Грузия не будет закупать газ от «Газпрома» в этом году

Грузия не будет закупать газ от «Газпрома» до конца года и обеспечит население и коммерческий сектор закупками газа у азербайджанской государственной компании «Сокар».

«Договор, оформленный с «Газпромом» не обязывает нас закупать именно российский природный газ... на данном этапе мы приняли решение полностью перейти на азербайджанский природный газ. Договор с «Газпромом» действует два года. Через два года наши позиции будут гораздо сильнее, так как у нас будет газохранилище, будет завершен проект «Шах-Дениз» откуда будем получать дополнительные объемы и у нас появится больше рычагов во время переговоров с «Газпромом», – разъяснил СМИ 12-го апреля Каха Каладзе, министр энергетики Грузии.

Предыстория

После длительных переговоров с «Газпромом» Тбилиси, в конце концов, согласился в начале января на новые условия транзита российского газа в Армению. В частности, если ранее Грузия получала 10% от общего объема российского газа, поставляемого в Армению в качестве оплаты транзита, по условиям нового договора, с 2018-го года Россия будет предоставлять за транзит денежную оплату.

В результате, власти Грузии подверглись острой критике не только со стороны оппозиции, но и со стороны неправительственного сектора и президента страны, которые утверждали, что новые условия, «навязанные» российской стороной, вредят интересам Грузии. Причем, несмотря на требования оппозиции и НПО, власти отказывались обнародовать новое соглашение с «Газпромом», заявляя, что оно является «конфиденциальным».

Что касается отношения населения к сделке с «Газпромом», то согласно последнему исследованию Международного Республиканского Института США (IRI) 58% населения Грузии расценили её негативно.

Примечательно, что Грузия перестала закупать российский газ с 2007 года, после того как в 2006 году страна осталась без природного газа (по российской версии – в результате аварии, а по грузинской – из-за политического обострения отношений между странами). Основным поставщиком газа в страну с тех пор является Азербайджан, в частности –азербайджанская госкомпания «Сокар».

Согласно прогнозному балансу министерству энергетики Грузии, доля российского газа в обеспечении Грузии в этом году составит 4 %, а доля Азербайджана - 95,5 %.

Вопросы и ответы

Как отметил в интервью с Русской службой «Голоса Америки» Роман Гоциридзе, председатель парламентской фракции партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД), на будущей неделе парламент рассмотрит инициативу ЕНД в связи с созданием временной следственной комиссии касательно договора с «Газпромом».

Гоциридзе заявляет, что вокруг данного договора слишком много вопросов, на которые до сих пор ответы не получили ни оппозиция, ни общественность. В частности, эти вопросы касаются как переговорного процесса, так и условий самого соглашения. В ЕНД утверждают, что правительство отказывается обсуждать новые условия договора в парламенте даже «в закрытом формате».

«Есть все основания полагать, что новый договор с «Газпромом» противоречит государственным интересам Грузии, ослабляет энергитическую независимость страны и проигрышен для бюджета. Даже премьер Квирикашвили 20-го января подтвердил, что оформленный с российской госкомпанией контракт предоставляет мало причин для радости. Все это наводит на мысли, что данный договор ставит под вопрос безопасность страны и возможно служит личным интересам определенных должностных лиц», – считает Гоциридзе.

Решение властей не закупать в этом году российский газ, говорит депутат, подтверждает то, что Грузия могла сохранить прежние, «выгодные» условия договора с «Газпромом», так как, по его словам, страна не зависит от дополнительных поставок российского газа. Грузии выгоднее покупать газ от Азербайджана, считает Гоциридзе, исходя из того, что это обходится Тбилиси дешевле. Согласно представителю ЕНД, транзит через Грузию является безальтернативным путем доставки российского газа в Армению, и в данном случае условия должен был диктовать именно Тбилиси. В ЕНД напоминают, что до сих пор отношения с «Газпромом» регулировались на основании соглашения, которое российская сторона, несмотря на «большое желание», не могла изменить «даже в самые сложные времена».

«Впрочем, все детали будут нагляднее показаны в докладе временной следственной комиссии, если конечно же парламентское большинство одобрит её создание», – полагает лидер оппозиционной фракции.

Примечательно, что грузинские власти резко реагируют на критику в связи с соглашением с «Газпромом». Так министр энергетики Грузии Каха Каладзе назвал ранее замечания оппонентов «дезинформационной истерией», направленной на «привлечение внимания и набор политических очков».