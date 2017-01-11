Грузия приняла новые условия «Газпрома»

После длительных переговоров с «Газпромом» Тбилиси, в конце концов, согласился на новые условия транзита российского газа в Армению.В частности, если до сих пор Грузия получала 10% от общего объема российского газа, поставляемого в Армению в качестве оплаты транзита, теперь Россия будет предоставлять за транзит денежную оплату. Соглашение с «Газпромом» оформлено на два года.

«Правительство обсудило предложение «Газпрома» и приняло решение оформить договор. Хочу подчеркнуть, что этот договор не увеличивает зависимость Грузии от российских энергоносителей.Меняется только форма оплаты, что означает переход на денежную оплату вместо оплаты сырьем, согласно международной практике. В первый год действия соглашения форма оплаты сырьем частично остается, затем продолжится денежная оплата, в соответствии с международной практикой», – заявил 11-го января Каха Каладзе, министр энергетики Грузии.

Согласно Каладзе, по условиям нового контракта, если Грузии понадобится самой закупить российский газ, то она сможет это сделать по цене ниже рыночной т.е. вместо 215 долларов за 1 тысячу кубометров, Грузия будет платить 185 долларов за 1 тысячу кубометров. В то же время, как заявил грузинский министр, плата за транзит российского газа в Армению, которую получит Грузия, «будет одной из самых высоких среди стран Европы». Тем не менее Каладзе не предоставил конкретные цифры.

«С финансовой точки зрения, мы получаем тот же результат, что в случае получения сырья», – отметил Каладзе на брифинге с журналистами.

Сама Грузия не закупает российский газ с 2007 года. Основным поставщиком этого сырья в страну является Азербайджан, в частности – азербайджанская госкомпания «Сокар».

«Капитулянтские действия»

Грузинская оппозиция выступила с резкой критикой властей, назвав согласие на новые условия «Газпрома» «капитулянтским действием». «Единое национальное движение» (ЕНД), которое находится в парламентском меньшинстве, считает, что руководство Грузии сделало проигрышный для страны шаг.

Согласно представителям ЕНД, транзит через Грузию является безальтернативным путем доставки российского газа в Армению, и в данном случае условия должен был диктовать именно Тбилиси. В ЕНД напоминают, что до сих пор отношения с «Газпромом» регулировались на основании соглашения, которое российская сторона, несмотря на «большое желание», не могла изменить «даже в самые сложные времена».

«Это решение властей означает то, что грузинское руководство находится под давлением со стороны России... фактически продолжается ползучая экономическая аннексия... Что же это может быть, что дает возможность России оказывать на нас давление? Шантаж, личная угроза, или финансовые интересы определенных лиц?» – заявили в партии ЕНД в комментариях по поводу решения Тбилиси.

«В призме безопасности»

Эксперт Гия Хухашвили отметил в комментарии для Русской службы «Голоса Америки»– несмотря на то, что неизвестны детали переговоров с «Газпромом» и что на данном этапе неясно какие были поставлены Россией ультиматумы Грузии – со стороны оппозиции «несправедливо драматизировать ситуацию».

Эксперт утверждает, что нынешние условия транзитного соглашения с «Газпромом» «не хуже, чем у какой-либо другой страны». Хухашвили пояснил, что до текущего года в договоре с «Газпромом» Грузия пользовалась исключительными условиями, которые, как он говорит, не соответствовали международным стандартам, так как были намного более выгодными, чем существующая в мире практика аналогичных транзитных соглашений.

«Грузия пользовалась определенными политическими рычагами, исходя из того, что доставка газа в Армению было в стратегических интересах России. Так продолжалось из года в год. Но по-видимому в этом году Россия больше не оказалась готовой для компромисса, и у неё появились рычаги с помощью которых нас посадили в ту общую схему, по которой работает Газпром с другими странами», – полагает Хухашвили.

Эксперт не исключает, что в ходе переговоров со стороны грузинских властей возможно были допущены «тактические ошибки», но тем не менее, считает обвинения оппозиции властей в капитулянтстве «неубедительными», так как достигнутое соглашение, которое войдет в силу с 2017-года, соответствует международным стандартам.

«Обвинения оппозиции не совсем справедливы, хотя все же интересно – какие аргументы использовала на этот раз Россия? Что было российским ультиматумом, были ли они готовы прекратить снабжение газом Армении? Лично мне кажется, что достигнутое соглашение должно рассматриваться не столько в призме оплаты и финансов, а больше в призме безопасности страны», – считает Гия Хухашвили.