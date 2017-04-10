Тбилиси призывает не допустить «Крымского прецедента» в Цхинвальском регионе

Грузинский МИД расценил прошедшие 9-го апреля в Цхинвальском регионе президентские выборы и референдум по переименованию Южной Осетии как «провокационное действие российской оккупационной силы, которое грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность страны».

В Тбилиси считают, что данные процессы представляют собой «еще одну попытку узаконить последствия нескольких волн этнических чисток, военного вторжения и продолжающейся оккупации грузинских регионов».

Что касается планов сепаратистов присвоить «древнейшему региону» Грузии новое название – «Государство Алания», по подобию «одного из субъектов входящего в Российскую Федерацию» – т.е. Северной Осетии, то, согласно грузинскому МИДу, эти действия являются «подготовкой почвы для незаконной аннексии» Цхинвальского региона.

«Такими провокационными действиями, Россия намеренно препятствует мирному разрешению конфликтов»

«Такими провокационными действиями, Россия намеренно препятствует мирному разрешению конфликтов», – считают в грузинском МИДе.

В свою очередь, премьер Грузии Георгий Квирикашвили, осудив Россию за её «провокационные действия» высказал надежду, что грузины и осетины сумеют преодолеть «исторически несуществующее отчуждение», и вместе примут участие в стороительстве своей общей родины – Грузии. Что касается политических процессов в Цхинвальском регионе, официальный Тбилиси их не признает.

«Любые выборы и референдумы, проводимые на оккупированных территориях, незаконны и не имеют юридической силы. Нормы международного права безоговорочно защищают цивилизованный мир. Международное сообщество и отдельные страны еще раз озвучили ясную позицию в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии, единогласно и однозначно осудив незаконно проводимые в Цхинвальском регионе выборы и референдум», – сказано в заявлении грузинского премьера.

«Любые выборы и референдумы, проводимые на оккупированных территориях, незаконны и не имеют юридической силы

Одновременно президент Грузии Георгий Маргвелашвили в своем обращении призвал международное содружество не допустить повторения «Крымского прецедента».

«Призываю международное содружество зафиксировать твердую позицию в связи с очередной попыткой посягнуть на суверенные границы и территориальную целостность соседней страны, и политикой “привилегированных сфер интересов России”. Утверждение «Крымского прецедента» в практике международных отношений создаст опасность не только национальной безопасности Грузии, но и тем универсальным и основополагающим принципам дееспособности, на которые опирается современный международный порядок», – говорится в заявлении президента Грузии.

Выборы и референдум

Согласно предварительным данным югоосетинского Центризбиркома, на выборах президента в Цхинвальском регионе победил спикер парламента сепаратистского региона Анатолий Бибилов с 57,98% голосов. Одновременно действующий президент Леонид Тибилов, по последним данным, набрал лишь 30%.

Тем не менее, в ночь с 9-ого на 10-ое апреля, до того, как стали известны эти результаты, сторонники Бибилова стали собираться перед Центризбиркомом с требованием признать победителем своего избранника. После обращения к ним Бибилова, который призвал их разойтись по домам, его сторонники прекратили акцию. В то же время сам Бибилов заявил СМИ, что если ЦИК не признает его победителем, «то здесь соберется гораздо больше людей, чем сейчас».

Новый лидер сепаратистского Цхинвальского региона уже сделал заявление насчет своих планов «наращивать» отношений с РФ и в конечном счете присоединить Южную Осетию к России.

В свою очередь, Россия высказала удовлетворение как де факто выборами, так и пророссийской направленностью участвовавших в них кандидатов. Комментарий для СМИ сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем проведение выборов президентских в Южной Осетии, мы констатируем, что это был абсолютно политически конкурентный демократический избирательный процесс, достаточно прозрачные и действительно конкурентные выборы. Еще большее удовлетворение у нас вызывает то, что основная конкуренция велась между двумя кандидатами, которые являются убежденными сторонниками дальнейших тесных отношений Южной Осетии с Российской Федерацией, и мы всячески приветствуем этот настрой», – заявил Песков.

Цхинвальский Центризбирком 10-го апреля также обнародовал результаты референдума по переименованию территории. В частности, 78% избирателей поддержали инициативу предыдущего лидера региона Леонида Тибилова о присвоение Южной Осетии еще одного названия – «Государство Алания». Как ранее заявил Тибилов, это может создать условия для вхождения Южной Осетии в состав РФ, частью которой уже является одна «Алания» – т.е. Северная Осетия.

Международная реакция

Соединенные Штаты и Евросоюз осудили выборы и референдум «о переименовании конституционного названия Южной Осетии в Республику Южная Осетия – Алания». Как заявил 7 апреля исполняющий обязанности пресс-спикера Государственного департамента США Марк Тонер, США также осуждают и не признают проведенные «незаконные выборы» в Абхазии. Тонер отметил, что «эти регионы являются неотъемлемой частью Грузии».

«США выражают полную поддержку территориальной целостности Грузии и ее суверенитету в рамках признанных на международном уровне границ»

«США выражают полную поддержку территориальной целостности Грузии и ее суверенитету в рамках признанных на международном уровне границ», - сказал и.о. пресс-спикера Госдепа США.

Схожее заявление распространил 8-го апреля и ЕС.

«ЕС в очередной раз подтверждает свою верность мирному урегулированию конфликта в Грузии, в том числе, с помощью сопредседательства на Женевских международных дискуссиях и Миссии наблюдателей ЕС в Грузии, «твердую поддержку» суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ», – сказано в заявлении Майи Косижансик, пресс-спикера верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.

Напомним, в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух отколовшихся грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила туда дополнительные войска и вооружения. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – признают эти регионы грузинской территорией, оккупированной Россией.