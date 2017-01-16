Евроатлантическая интеграция Грузии

После парламентских выборов в октябре население Грузии чуть более оптимистично настроено насчет перспектив развития страны, и по-прежнему поддерживает евроатлантическую интеграцию. Таковы итоги очередного исследования общественного мнения, проведенного в Грузии американской неправительственной организацией – Национальным демократическим институтом (NDI).

Так, до 27 % (в июне прошлого года – 33%, в марте – 39%, в ноябре 2015 года – 44%) сократился показатель респондентов, которые считают, что Грузия развивается в неправильном направлении. В то же время 32% (в июне 2016 года – 25%, в марте – 20%) считают, что страна развивается в правильном направлении, при этом 36% опрошенных ( в июне 2016 года – 34%, в марте – 36%) заявили, что ситуация в Грузии не меняется.

Одновременно с июня прошлого года не изменилось количество граждан (17% респондентов, в марте – 10%), которые считают, что стали жить лучше в финансовом плане при правлении «Грузинской мечты», которая находится у власти с 2012 года. При этом 26% опрошенных заявили, что с 2012 года их экономическое положение ухудшилось (в июне 2016 – 32%, в марте 2016 – 42%), и 56% (в июне прошлого года – 51%, в марте 2016 – 47 %) заявили, что их финансовое положение не изменилось.

В то же время, отвечая на вопрос о личных экономических перспективах на ближайший год, 33% респондентов заявили, что ожидают улучшения, 12% – ухудшения, а 38% – заявили, что их финансовая ситуация скорее всего останется прежней. При этом 17% участников исследования не имели ответа на данный вопрос.

Болевые точки

В течение последних лет практически не меняется пятерка наиболее волнующих население Грузии проблем, это – трудовая занятость (58%, в июне 2016 – 56%), рост цен/инфляция (38%, в июне 2016 – 26%), бедность (30%, в июне 2016 – 29%), территориальная целостность Грузии (27%, в июне 2016 – 29%), пенсии (24%, в июне 2016 – 25%). При этом 66% (в июне 2016 – 63%) опрошенных считают себя безработными, а 34% (в июне 2016 – 36%) – работающими.

В то же время на вопрос о личном доходе в предыдущем месяце большинство опрошенных – 23% назвали сумму в 261– 400 грузинских лари (приблизительно 97 – 148 долларов),21% – 401– 800 лари (148– 296 долларов). И только 3% – более 1600 лари (более 592 долларов).

Внешняя политика

С июня не изменился показатель сторонников евроинтеграции Грузии. По итогам последнего исследования NDI, 72% опрошенных заявили, что поддерживают декларированную грузинскими политиками цель вступить в Евросоюз, в то время как 18% респондентов выступили против. Что касается членства в НАТО, тут наблюдается незначительное сокращение количества сторонников атлантической интеграции. Так видеть страну в рядах альянса сегодня желают 61% (в июне 2016 - 64%) жителей Грузии, а 25% (в июне 2016 – 22 %) выступают против.

В целом, также, как и в июне прошлого года, 53% участников ноябрьского опроса NDI заявили (в марте 2016 года – 54%), что Грузия получит больше пользы от интеграции в западные структуры, в то время как 31% (в июне 2016 – 29%, в марте – 27%) – придерживаются мнения, что для Грузии выгоднее урегулировать отношения с Россией за счет отказа от прозападного курса.

Что касается внешнеполитического курса Грузии, 12% (в июне 2016 – 13%, в марте – 14%) участников исследования NDI считают, что он должен быть однозначно прозападный, 54% (в июне 2016 – 48%, в марте – 52%) заявили, что курс должен быть прозападный, но в то же время Грузия должна поддерживать «хорошие отношения» с Россией. 18% (в июне 2016 –20%, в марте – 16%) участников опроса выступили за пророссийский курс с «сохраненим хороших отношений» с НАТО И ЕС, а 9% (в июне 2016 – 6% , в марте – 5%) – заявили, что поддерживают однозначно пророссийский курс. При этом 7% затруднились ответить.

Женщины и политика

Подавляющее большинство респодентов NDI считают, что женщины могут так же успешно заниматься политикой и принимать решения, как и мужчины. Об этом заявили 76% опрошенных мужчин и 85% опрошенных женщин. Соответственно, для большинства оказалось неудовлетворительным количество женщин-депутатов в нынешнем грузинском парламенте. В частности, из 150 грузинских парламентариев всего 23 – женщины, что составляет 15% от общего числа депутатов. 52% респондентов NDI считают, что это очень мало, 39% – что достаточно, а 4 % – что слишком много. 5% не имели конкретного мнения в данной связи. При этом 60% респондентов поддерживают введение обязательной гендерной квоты в парламенте, а 27% – против этого. Не имеют ответа на данный вопрос 12% опрошенных.

То, что увеличение количества женщин в парламенте позитивно повлияет на развитие страны считают 56% участников последнего опроса NDI, 27% считают, что это ничего не изменит, 8% ожидают от этого негативных последствий, а 9% – не имеют ответа.

В опросе NDI принимали участие 3 тысячи 141 человек. Он проводился с 4-го ноября по 4-ое декабря по всей Грузии за исключением оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона. Статистическая погрешность опроса составляет 1.8 процентных пункта.