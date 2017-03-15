Военные подразделения Южной Осетии войдут в состав Вооруженных сил РФ

Президент России Владимир Путин одобрил соглашение с Южной Осетией о вхождении ряда ее подразделений в состав российских Вооруженных сил и поручил российскому Министерству обороны подписать это соглашение от имени Российской Федерации.

«Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений ВС республики Южной Осетии в состав ВС РФ. Поручить Минобороны России провести с участием МИД России переговоры с Югоосетинской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера», – говорится в документе, опубликованном 14-го марта на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Согласно условиям договора, военные из Цхинвальского региона теперь смогут по контракту поступить на службу в армию России. В нем также предусмотрено «поэтапное повышение денежного содержания» военнослужащим и «другие социальные выплаты». В документе указано, что Южная Осетия реформирует свои вооруженные силы «с учетом их уменьшения на штатную численность подразделений российских военных баз, предусмотренных для комплектования гражданами, поступившими на военную службу по контракту в ВС РФ».

В соответствии с документом, новая штатно-табельная документация ВС Южной Осетии, при согласовании с Россией, будет разработана в течение трех месяцев с момента вступления соглашения в силу, а полный переход на новую организационно-штатную структуру должен завершиться через шесть месяцев.

Вхождение отдельных подразделений вооруженных сил ЮО в состав ВС России – т.е. формирование единой системы обороны – является частью соглашения «О союзничестве и интеграции», которое Путин и глава Южной Осетии Леонид Тибилов подписали в Москве 18 марта 2015 года. Договор был заключен сроком на 25 лет с возможностью продления. Четырьмя месяцами ранее схожий договор был оформлен между РФ и Абхазией. В отличии от соглашения с Сухуми, договор с Цхинвали подразумевает еще большую интеграцию сепаратистского региона с Россией.

Как ранее сообщил СМИ помощник российского президента Владислав Сурков, в середине марта запланирована встреча Владимира Путина с Леонидом Тибиловам, на которой будет обсуждено соглашение о вхождении отдельных подразделений югоосетинских вооруженных сил в состав российских ВС, а также повышение пенсий и зарплат в Цхинвальском регионе.

«В состав России»

Примечательно, что Леонид Тибилов, также, как и ряд югоосетинских политиков, неоднократно заявлял о желании присоединить ЮО к Российской Федерации, ссылаясь на итоги референдумов, проведенных в Цхинвальском регионе в 1992 и 2006 годах. При этом если в 1992 году большинство участников референдума поддержали присоединение ЮО к России, то в 2006 году большинство проголосовало за сохранение статуса независимого государства. В последнем случае речь шла о независимости от Грузии.

В то же время, в этих референдумах не принимали участие этнические грузины, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта, а также население Ахалгори – территории, на которую до российско-грузинской войны 2008 года распространялась юрисдикция Грузии.

Российские чиновники неоднократно заявляли, что вопрос вхождения Южной Осетии (ЮО) в РФ на данном этапе не рассматривается. Так, президент России Владимир Путин в апреле прошлого года заявил журналистам, что РФ не собирается присоединять Южную Осетию, хотя не может противиться проведению там референдума, который ранее анонсировал Леонид Тибилов.

Тем не менее, как сообщили сепаратистские власти в мае прошлого года Цхинвали решил отложить проведение референдума о присоединении к Российской Федерации до 2017 года. В частности, голосование запланировано после проведения в этом сепаратистском регионе президентских выборов, которые назначены на 9-ое апреля.

Грузия не признает легитимности процессов в Цхинвальском регионе. Международные организации, а также Соединенные Штаты ранее дали негативную оценку планам сепаратистов в Цхинвали.

Напомним, что в результате российско-грузинской войны Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – рассматривают эти регионы как территорию Грузии, находящуюся под российской оккупацией.

«Оформить реальность»

Гия Нодия считает, что подписывая интеграционные соглашения, Россия «оформляет реальность», хотя при этом пока еще сохраняет мнимый суверенитет Цхинвальского региона и Абхазии, которые всецело как политически, так и с финансовой точки зрения зависят от России. Согласно мнению эксперта, придание официальной формы тому, что вооруженные силы Южной Осетии являются ВС России, Москве скорее всего, как он говорит, понадобилось «чисто с практической точки зрения».

«Вероятно для повышения эффективности предпочтительнее, чтобы было официально зафиксировано, что именно российские военные силы контролируют территорию Цхинвальского региона. То же самое в Абхазии, но там было определенное, хотя и символическое противостояние, и местные сепаратисты выступили в свое время с требованием, чтобы в соглашении с Абхазией было указано, что абхазы якобы принимают участие в принятии военных решений. Хотя, естественно, если на то будет желание России, всяческое противостояние будет преодолено», – отметил Нодия в интервью с Русской службой «Голоса Америки».

Что касается референдума о присоединении Южной Осетии к России, эксперт считает, что до сих пор в интересах России было сохранение формального политического суверенитета оккупированных регионов Грузии, и он сомневается, что за последнее время что-то могло измениться. Хотя, говорит Нодия, на случай, если после проведения референдума, итоги которого уже можно предвидеть, Россия захочет формально присоединить Цхинвальский регион, для этого все уже будет подготовлено.

«После проведения референдума, Цхинвали обратится к Российской думе и формально останется всего один шаг для присоединения этой территории к РФ. Не исключено что за подобными действиями существует определенный план, хотя также не исключено, что Москва использует данную тему для оказания давления на Грузию в попытке повлиять на её евроатлантические стремления», – заключил эксперт.