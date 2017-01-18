NDI: Правящая «Грузинская мечта» пользуется наибольшей поддержкой населения

Спустя приблизительно месяц после победы на парламентских выборах правящая партия «Грузинская Мечта» по-прежнему пользуется наибольшей поддержкой населения Грузии. Таковы итоги опроса общественного мнения, проведенного американской неправительственной организацией – Национальным демократическим институтом (NDI). Так 40% респондентов NDI заявили, что считают правящую силу «ближе всего по взглядам», в то время как отвечая на данный вопрос только 10% опрошенных назвали «Единое национальное движение» (ЕНД) – самую крупную оппозиционную партию, основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. При этом 3% считают «самым близким по взглядам» «Альянс патриотов», представленный в грузинском парламенте, а 22% респондентов заявили, что не считают близкой по взглядам ни одну из действующих партий. Примечательно, что исследование было проведено до того, как партия Саакашвили официально заявила о своем расколе на две отдельные политические силы.

Интересно, что до парламентских выборов, которые прошли в октябре прошлого года, в аналогичном опросе NDI, проведенном в июне «ближе всего по взглядам» 19% участников исследования назвали правящую партию «Грузинская мечта», в то время как партию экс-президента Михаила Саакашвили назвали 15% опрошенных, а «Альянс патриотов» - 5% участников опроса. При этом 27% респондентов NDI заявили в июне, что не имеют общего ни с одной из действующих политических партий, а 10% - что не имеют ответ на данный вопрос.

В то же время по итогам октябрьских выборов идентичный июньскому опросу результат был продемонстрирован только «Альянсом патриотов», который вошел в парламент с 5%-ми голосов. Одновременно за «Грузинскую мечту» в октябре проголосовали 48,68% избирателей, а за «ЕНД» – 27, 11%.

В опросе NDI принимали участие 3 141 человек. Он проводился с 4-го ноября по 4-ое декабря по всей Грузии за исключением оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона. Статистическая погрешность опроса составляет 1.8 процентных пункта.

Когда и почему

Говоря о промежутке времени, в котором было принято решение – за какую партию голосовать на выборах, 62% респодентов NDI заявили, что определились с выбором еще до начала избирательной кампании, 27% – приняли решение в ходе избирательной кампании, а 11% – в день выборов.

Среди вопросов, определивших выбор избирателей, наиболее важным 39% участников опроса назвали экономическую политику, а 16% – позицию партии в связи с здравоохранением, в то время как 10% посчитали решающей позицию партии по вопросу национальной безопасности. Что касается внешней политики, в данном случае она оказалась важной лишь для 9% респодентов NDI.

Отвечая на вопрос о факторах, повлиявших на выбор избирателей, 77% респондентов назвали доверие к лидерам партии, 74% – их избирательные платформы и обещания, 71% участников опроса назвали предыдущую работу, проведенную партией.

68% опрошенных NDI главной причиной, по которой они приняли участие в голосовании, указали гражданский долг, лишь 12% заявили, что пошли на выборы, чтобы поддержать партию, которая ближе всего по взглядам.

«Главный мессидж исследования – это то, что большинство населения – 92% – считает, что выборы прошли спокойно и организованно. Интересно, что большинство избирателей считали участие в выборах своим гражданским долгом, потому что в других странах на выборы ходят, чтобы поддержать партии и их идеологию», – заявила в своем комментарии СМИ Лора Торнтон, директор тбилисского офиса NDI.

«Более оптимистично»

Говоря об ожиданиях, связанных с новоизбранными депутатами, 65% респодентов NDI заявили, что парламентарии сделают то, что им скажет партия, 48% – заявили, что депутаты будут защищать только свои интересы, хотя столько же участников опроса думают, что парламентарии будут защищать и интересы избирателя.



В то же время, 42% участников опроса полагает, что новый парламент будет работать лучше предыдущего, 30% считают, что ситуация не изменится, а 8% – ожидают ухудшения от работы нового законодательного органа. В то же время, у 19% респондентов нет мнения на данный счет.

«По сравнению с мартом 2016 года, население настроено более оптимистично, хотя, как выясняется, у сторонников «Грузинской мечты» больше доверия к парламенту, чем у сторонников других партий – среди которых заметны пессимистические настроения. Поэтому, по моему мнению, члены парламента должны стремиться представлять не только тех, кто отдал им голос, но и все население», – заявила директор местного офиса NDI в ходе презентации результатов последнего исследования организации.

Оценки политиков

Часть грузинских политиков, включая тех, кто представляет правящую партию, скептически восприняла результаты опроса NDI, высказав им недоверие. Тем не менее, есть и те, кто считает, что исследование Национального демократического института «дает возможность сделать интересные заключения».

В то же время, в партии Саакашвили заявили, что низкий рейтинг «ЕНД», отраженный в последнем опросе, обусловлен двумя причинами: поражением на выборах и последующем разладом внутри самой партии.

«В социалогических исследованиях после выборов, как правило, так и бывает. Растут ожидания от политической группы, оставшейся у власти... примечательно и то, что этот опрос проводился в тот период, когда руководящая Национальным движением группа старалась отстраниться от Михаила Саакашвили, что, естественно, вызывало определенное разочарование среди наших избирателей. Хотя главное то, что нам, Национальному Движению, необходимо больше работать и больше и более открыто общаться с нашим населением», – заявили в своем комментарии в ЕНД.