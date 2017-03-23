Грузия готовится к задействованию безвизового режима с ЕС

Тбилиси готовится к задействованию безвизового режима со странами, входящими в Шенгенскую зону, и вносит изменения в систему контроля на границах. Как заявил 23-го марта грузинский премьер Георгий Квирикашвили, данный вопрос будут совместно решать министерства юстиции и внутренних дел. То есть в случае, если специально установленная программа пограничного контроля зафиксирует, что покинувший Грузию гражданин находится в Европе больше трех месяцев – Тбилиси специальным циркуляром проинформирует страны ЕС о нарушителе, и начнет его поиски для начала процедуры реадмиссии.

«Мы – ответственный партнер ЕС… по прошествию 90 дней включится красный сигнал в нашей пограничной системе, и мы начнем передавать информацию во все страны ЕС о нарушителе

«Мы – ответственный партнер ЕС… по прошествию 90 дней включится красный сигнал в нашей пограничной системе, и мы начнем передавать информацию во все страны ЕС о нарушителе. Затем уже в этих странах начнется проведение внутренних процедур по розыску этого человека и процедура его реадмиссии», – заявил Квирикашвили, который также сообщил, что Грузия с 26 по 28-ое марта отметит задействование безвизового режима «специально запланированными праздничными мероприятиями».

Напомним, с 28-го марта граждане Грузии смогут ездить в страны Шенгенской зоны без виз. Грузия уже несколько лет ожидала отмены визового режима с ЕС. Из стран бывшего СССР, за исключением стран Балтии, Грузия является вторым государством после Молдовы, которому ЕС предоставил либерализацию визового режима. После задействования, безвизовый режим будет касаться деловых, туристических и семейных визитов, но не будет предоставлять права трудоустройства. Граждане Грузии с биометрическими паспортами смогут без виз посещать страны и страны-кандидаты Шенгенской зоны (Румынию, Болгарию, Хорватию и Кипр), а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, и находиться на их территории 90 дней в течение 180-дневного периода.

«Большое благо»

В то же время, Евросоюз параллельно задействует механизм быстрого приостановления безвизового сообщения, что даст возможность ЕС принять соответствующие меры в случае массовых фактов нарушения безвизового режима.

Грузинские политики неоднократно заявляли, что либерализация визового режима подразумевает ответственность со стороны властей и рядовых граждан Грузии. С начала марта грузинские власти осуществляют превентивные мероприятия, включая информационную кампанию о правилах безвизового режима, для того, чтобы избежать возможных рисков. Как заявил глава грузинского МИДа Михаил Джанелидзе, Тбилиси будет «непримиримым» по отношению к нарушителям безвизового режима, чтобы «поведение одного или двух человек не вызвало приостановку этого большого блага для других граждан». Согласно Джанелидзе, Грузия обратилась к странам ЕС с предложением, чтобы её внесли в список безопасных государств, с целью исключить обращения граждан Грузии к странам ЕС о предоставлении политического убежища.

«В основном мы видим проблемы в том, что наши граждане просят убежище в ЕС... По большей части эти прошения безосновательны, так как никакой дискриминации, никакого политического преследования по отношению к этим гражданам нет

«В основном мы видим проблемы в том, что наши граждане просят убежище в ЕС... По большей части эти прошения безосновательны, так как никакой дискриминации, никакого политического преследования по отношению к этим гражданам нет. Ряд стран ЕС уже внес Грузию в список безопасных государств. Но есть страны, которые рассматривают такие прошения об убежище, а эта процедура занимает месяцы, и этим пользуются наши граждане» – заявил глава грузинского МИДа.

«Большой риск»

Эксперт Гия Хухашвили считает, что, учитывая непростое социальное положение в Грузии, после задействования режима либерализации со странами ЕС, скорее всего, как он говорит, возникнут большие риски, связанные с нарушением условий безвизового сообщения с Европой. Хухашвили приводит пример Израиля, с которым у Грузии с марта 2014 года действует безвизовый режим. Согласно израильской официальной статистике, напоминает он, в 2016-ом году 80% прибывших из Грузии граждан оставались в Израиле нелегально. Эксперт не исключает, что аналогичная ситуация повторится и в случае стран Шенгенской зоны.

«Ситуацию усугубляет и то, что согласно соглашению о реадмиссии, Грузия взяла на себя обязательство профинансировать все затраты, связанные с возвращением нарушителей безвизового режима на родину. Правда, нарушитель потом должен возместить учиненный государству ущерб, но все эти процедуры создадут дополнительное бремя для государства», – считает Хухашвили.

«Небольшая вероятность»

Согласно мнению председателя Кавказского института мира, демократии и развития Гии Нодия, определенная часть граждан Грузии воспользуются визалиберализацией для того чтобы нелегально остаться в Европе. Тем не менее, говорит политолог, учитывая то, что население страны, включая оккупированные Абхазию и Цхинвальский регион, составляет около 5 млн людей, количество нелегалов будет вряд ли осязаемо.

«Ожидаемо, что кто-то из наших граждан нарушит безвизовый режим, но их количество по масштабам Европы, будет незначительным.

«Ожидаемо, что кто-то из наших граждан нарушит безвизовый режим, но их количество по масштабам Европы, будет незначительным. Встанет ли в результате на повестку дня приостановление безвизового сообщения для Грузии? Это всецело зависит от политической коньюктуры в ЕС. Но я все же думаю, вероятность этого небольшая», – сказал эксперт в интервью с «Голосом Америки».