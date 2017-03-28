Безвизовый режим Грузии с ЕС вступил в силу

Безвизовый режим Грузии с Европой вступил в силу 28-го марта. В связи с этим премьер-министр Георгий Квирикашвили, вместе со студентами и учеными с обычными биометрическими паспортами граждан Грузии, отправился в символическую поездку по европейским странам, в частности в Афины, как в древнейшую культурнуюстолицу Европы, а затем в политическую столицу Евросоюза – Брюссель.

«Сегодня исторический день – началось безвизовое передвижение в страны Евросоюза для граждан Грузии. Это очень большое достижение и хорошая возможность для граждан Грузии лучше познакомиться с Евросоюзом, лучше узнать те ценности, на которых стоит Евросоюз...

«Сегодня исторический день – началось безвизовое передвижение в страны Евросоюза для граждан Грузии. Это очень большое достижение и хорошая возможность для граждан Грузии лучше познакомиться с Евросоюзом, лучше узнать те ценности, на которых стоит Евросоюз... это большое достижение, которое стало возможным благодаря не только последовательной, интенсивной работе правительства, но и огромной включенности граждан. Хочу поздравить вас с этим большим, историческим началом», – заявил Квирикашвили перед отъездом.

Напомним, Грузия несколько лет ожидала отмены визового режима с ЕС. Из стран бывшего СССР, за исключением стран Балтии, Грузия является второй после Молдовы, которой ЕС предоставил либерализацию визового режима. Безвизовый режим касается деловых, туристических и семейных визитов, но не предоставляет права трудоустройства. Граждане Грузии с биометрическими паспортами могут без виз посещать страны и страны-кандидаты Шенгенской зоны (Румынию, Болгарию, Хорватию и Кипр), а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, и находиться на их территории 90 дней в течение 180-дневного периода.

Паралелльно, с 28-го марта был задействан и механизм быстрого приостановления безвизового сообщения, что даст возможность ЕС принять соответствующие меры в случае массовых фактов нарушения безвизового режима. Как сообщил глава грузинского МИДа Михаил Джанелидзе, нарушители правил и срока пребывания в странах ЕС, будут депортированы и им будет запрещен въезд в Шенгенскую зону в течение 5-ти лет. Помимо этого, каждый депортированный гражданин будет оштрафован на сумму в 3 тысячи евро.

Европейский вектор и российская пропаганда

Руководитель Центра изучения вопросов безопасности и международных отношений Ника Читадзе считает, что отмена визового режима с ЕС для граждан Грузии имеет в первую очередь, политическое значение. По его словам, в последние годы на фоне отсрочки отмены виз со стороны ЕС, в Грузии росло разочарование и усиливались скептические настроения в отношении Евросоюза. Все это, говорит политолог, паралелльно «подпитывалось» российской пропагандой насчет того, что Европе якобы не нужна Грузия, и что несмотря на обещания ЕС и старания Тбилиси, евроинтеграция никогда не станет реальностью.

Более того, это значит и то, что за Грузией вскоре последует и Украина и что регионы, которые Россия старается представить в сфере своего влияния, давно там не находятся»

«Решение Евросоюза о задействовании безвизового сообщения с Грузией подтверждает то, что не только Тбилиси, но и ЕС заинтересован в расширении контактов и сближении, и скорее всего, в своё время и в присоединении Грузии. Более того, это значит и то, что за Грузией вскоре последует и Украина и что регионы, которые Россия старается представить в сфере своего влияния, давно там не находятся», – отметил эксперт в интервью с «Голосом Америки».

Теперь, говорит Читадзе, после «краха» мифа о том, что Грузия и Украина «никому не нужны в Европе», Россия старается распространить «новый миф» о том, что Евросоюз распадается, и что, в конечном итоге, Грузия и Украина окажутся в составе объединения, которое вскоре не будет существовать.

«Изначально в 1951-ом году этот союз состоял из 6 стран и с тех пор налицо динамика роста, сегодня в ЕС 28 государств-членов, а еще ряд стран стремятся к нему присоединиться. То, что Великобритания покидает ЕС, на самом деле не означает конца Евросоюза. Просто, предоставлять ситуацию таким образом выгодно евроскептикам и российской пропагандистской машине», – считает Читадзе.

«Конкретный результат»

Директор Института политологии Тбилисского государственного университета профессор Малхаз Мацаберидзе считает, что отмена безвизового сообщения с Европой является «конкретным и значительным» результатом европейского курса Грузии.

«Визалиберализация, как политический акт, является очень важным, осязаемым результатом прозападной политики, которую целенаправленно проводили все правительства со дня обретения Грузией независимости»

«Визалиберализация, как политический акт, является очень важным, осязаемым результатом прозападной политики, которую целенаправленно проводили все правительства со дня обретения Грузией независимости», – сказал политолог в интервью с Русской службой «Голоса Америки».

Мацаберидзе полагает, что безвизовое сообщение с Европой, скорее всего, даст стимул России в свою очередь отменить визовый режим для граждан Грузии. Согласно эксперту, Москва, которая стремится восстановить своё влияние на постсоветском пространстве, теперь будет вынуждена сопоставить своей «агрессии» в отношении Грузии и «мягкую силу».

«Москва часто жонглировала этой темой, обещая облегчить визовый режим с Грузией, предоставляя это как результат потепления в отношениях. Российские политики говорили об отмене для грузин въездных виз в РФ только в том случае, если Тбилиси восстановит дипотношения с Россией, что Грузия считает невозможным в условиях российской оккупации. Свободное сообщение с Европой вынудит Россию сделать аналогичный шаг», – считает Мацаберидзе.

Напомним, что визовый режим между Россией и Грузией вступил в силу 5 декабря 2000 года по инициативе России. С 29 февраля 2012 года, согласно указу Михаила Саакашвили, занимавшего тогда пост президента Грузии, граждане Российской Федерации могут пересекать грузинскую границу и оставаться в стране без визы в течение одного года.