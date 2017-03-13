Грузия считает парламентские выборы в Абхазии «нелегитимными»

Тбилиси считает нелегитимными проведенные 12-го марта парламентские выборы в Абхазии и призывает международное содружество дать им соответствующую оценку, а оккупирующую этот регион Россию – к уважению фундаментальных норм и принципов международного права. Как заявляет грузинский МИД, подобные действия являются «очередной попыткой легитимации нескольких волн этнической чистки, военной интервенции, оккупации и направленных против государственности Грузии последствий российской агрессии».

«Так называемые парламентские выборы в регионе Абхазия проводятся на том фоне, когда Российская Федерация не выполняет обязательства, взятые по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, и параллельно интенсивной милитаризации оккупированных территорий, продолжает их фактическую аннексию путем интеграции в военную, политическую, экономическую и социальные системы России», – говорится в заявлении грузинского МИДа от 12-го марта

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили также выступил с заявлением, осуждающим «очередную попытку легитимации оккупационного режима».

«В условиях, когда большая часть населения Абхазии является беженцами и вынужденно перемещенными лицами, которые до сегодняшнего дня не могут получить возможность вернуться на свою территорию, когда силой, осуществляющей эффективный контроль на оккупированной территории, является иностранное государство – Российская Федерация, невозможно говорить о свободном выражении волеизъявления населения», – говорится в заявлении Маргвелашвили.

Напомним, что, по данным переписи населения 1989 года, 48% населения Абхазии составляли грузины, 17% – абхазы, и 14,52% – армяне. Сегодня, согласно абхазским официальным данным, число грузин, проживающих в Абхазии, сократилось до 19,26%, а доля этнических абхазов выросла до 50,71%. Что касается армян, то по абхазским официальным данным, на сегодняшний день они составляют 17,32% населения Абхазии. Армянские НПО оспаривают это, утверждая, что местные власти искуственно занижают численность этой этнической группы, и что в действительности армяне составляют от 35 до 45% нынешнего населения Абхазии.

Второй тур

Выборы в парламент сепаратистской Абхазии прошли 12-го марта, однако, как стало известно 13-го марта, из 35 избирательных округов в 22-ух пройдет второй тур, а в одном округе состоятся перевыборы.В борьбе за места в парламенте приняли участие 137 кандидатов, из них 113 были выдвинуты инициативными группами, а 24 – от партий. По информации абхазских СМИ, среди кандидатов были 8 женщин и 28 действующих депутатов. Что касается этнической принадлежности кандидатов из них 128 были этническими абхазами, 8 – этническими армянами, и один – этническим русским.

Большинство этнических грузин, проживающих на территории оккупированной Абхазии, не были допущены к голосованию даже в качестве избирателей, так как по решению де- факто властей их имена были изъяты из регистрационных списков, по которым они принимали участие в президентских выборах сепаратистского региона в 2011-ом году и абхазских парламентских выборах в 2012 году.

«Игра в демократию»

Директор института политологии Тбилисского государственного университета профессор Малхаз Мацаберидзе считает парламентские выборы в Абхазии «фикцией». По его словам, в регионе, где «все процессы» контролируются Москвой и факты грубого» нарушения прав человека являются нормой, ­­­проведение так называемых выборов – не что иное как «игра в демократию».

«В условиях всемирно признанной российской оккупации, политические процессы в Абхазии или же Цхинвальском регионе не могут быть легитимными. В то же время, когда в выборах не участвует насильственно изгнанное большинство населения, а также люди, которым только из-за своей этнической принадлежности отказали в праве голоса, говорить о демократии является просто цинизмом», – отметил Мацаберидзе в интервью Русской службе «Голоса Америки».

Итоги и перспективы

Согласно ассоциированному профессору Сухумского государственного университета и специалисту по вопросам Абхазии Дазмиру Джоджуа, все политически активные силы в Абхазии выступают за сотрудничество с РФ, так что в итоге, по словам эксперта, для Тбилиси не имеет ключевого значения – какая из партий получит большинство мест в де- факто парламенте сепаратистского региона. Хотя, говорит он, если оппозиционно настроенные силы получат большинство в «Народном Собрании» самопровозглашенной республики, это скорее всего, отразится на перспективах нынешнего лидера региона – Рауля Хаджимбы. Примечательно, что срок президентства Хаджимбы истекает в 2019-ом году, однако оппозиция требует его отставки уже не первый месяц, в том числе путем масштабных протестных акций, которые прошли в Сухуми в декабре.

Напомним, в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух отколовшихся грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила туда дополнительные войска и вооружения. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – признают эти регионы грузинской территорией, оккупированной Россией.