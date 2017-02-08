Сухуми и Цхинвали отказываются от либерализации визового режима с ЕС

Сепаратистские власти в Сухуми и Цхинвали заявили, что жители Абхазии и Цхинвальского регионов не намерены ездить в страны ЕС по грузинским паспортам. Эти заявления были сделаны после того, как 2 февраля депутаты Европарламента проголосовали за предоставление Грузии безвизового режима, а грузинские политики отметили, что свободным передвижением в Европу могут воспользоваться и жители оккупированных территорий.

«Власти Грузии решили использовать еще одну приманку для граждан Абхазии в виде процедуры либерализации визового режима со странами ЕС. Нет сомнений, что эта новая попытка Тбилиси втянуть граждан нашей страны в Грузию, как и все предыдущие, заведомо обречена на провал... МИД Абхазии заявляет о бесперспективности попыток властей Грузии использовать граждан Республики Абхазия в собственных политических манипуляциях», – говорится в заявлении сепаратистских властей Сухуми.

В сходном заявлении Цхинвали утверждается, что «именно грузинские власти и их западные покровители создают всяческие препятствия во въезде в страны Евросоюза». Одновременно, как сказано в заявлении де-факто МИДа югоосетинского региона, граждане Южной Осетии «имеют на вполне законных основаниях еще и российскоегражданство и российские документы, с которыми могут путешествовать по миру».

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил удовлетворение тем, что «абхазские и осетинские граждане вместе с нами смогут пользоваться всеми теми благами, которые приносят тесные отношения с Европой, – будь то безвизовый режим со странами Европы, рынок ЕС для бизнесменов, участие в европейских образовательных программах и многое другое».



Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил в данн, что «безвизовый режим будет важен и для граждан Грузии, проживающих в сепаратистских регионах, что позволит им получить пользу от либерализации виз и тесных отношений с ЕС».

Среди стран бывшего СССР (за исключением стран Балтии) Грузия является вторым государством после Молдовы, которому ЕС предоставил либерализацию визового режима. Безвизовый режим будет касаться деловых, туристических и семейных визитов, но не будет предоставлять права трудоустройства. Граждане Грузии с биометрическими паспортами смогут без виз посещать страны и страны-кандидаты Шенгенской зоны (Румынию, Болгарию, Хорватию и Кипр), а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, и находиться на их территории 90 дней в течение 180-дневного периода.

«Трудно себе представить»

Профессор Тбилисского государственного университета, специалист по вопросам Абхазии Заза Цурцумия сомневается в том, что население Абхазии «отважится» воспользоваться возможностями, которые предоставляет гражданам Грузии упрощенный визовый режим с Евросоюзом.

По его словам, предложение Тбилиси, обращенное к жителям оккупированных регионов, являлось «обязанностью» грузинских властей, так как визовая либерализация касается всех граждан Грузии. Одновременно сепаратистские власти, которые, как подчеркивает Цурцумия, полностью контролируются оккупационными силами РФ, не допустят того, чтобы местные жители, получив грузинские паспорта, вернулись в правовое пространство Грузии.

«Сухуми не может препятствовать тому, что местное население едет в западную Грузию для лечения, но это гуманитарный вопрос. Что касается визовой либерализации, то это вопрос политический, – отмечает эксперт. – Наличие грузинских паспортов строго наказывается оккупационными силами, свидетели чему – грузины Гальского района Абхазии, так что сложно представить, чтобы проживающие в оккупированной Абхазии граждане отважились пройти процедуры, необходимые для получения грузинских паспортов».

Как отметил в интервью корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» политолог Заал Анджапаридзе, характер заявлений властей Цхинвали и Сухуми по поводу безвизового режима с ЕС для Грузии был «вполне ожидаем». Тем не менее, эксперт предполагает, что несмотря на «запретительные меры» местных властей, определенная часть населения оккупированных регионов воспользуется теми возможностями, которые открывает для Грузии отмена виз с ЕС.

«Поначалу желающих получить грузинские паспорта для поездок в Европу скорее всего будет мало, но со временем это число может медленно нарастать, учитывая те сложности, которые выпадают им на долю при въезде в ЕС по российским паспортам», – полагает Анджапаридзе.

Эксперт сомневается в том, что даже в том случае, если население Абхазии и Цхинвальского региона будет пользоваться возможностью ездить в ЕС без виз, упрощение визового режима может оказаться действенным инструментом для укрепления связей с остальным населением Грузии.

«Для сближения разделенных войной этнических общностей нужны другие механизмы – такие, как народная дипломатия, шаги на уровне правительства, контакты между людьми и многое другое», – считает Анджапаридзе.

Напомним, что в результате российско-грузинской войны 2008 года Россия признала независимость двух отделившихся регионов Грузии – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила туда дополнительные войска и вооружения. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – признают эти регионы грузинской территорией, находящейся под российской оккупацией.