Грузия-Россия: когда откроются границы?

Восстановление дипломатических отношений с Россией будет возможным только тогда, когда восстановится территориальная целостность Грузии. Так прокомментировал специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова насчет того, что отмена Россией визового режима для граждан Грузии невозможна без наличия между странами дипотношений.

«Восстановление дипломатических отношений непосредственно связано с восстановлением территориальной целостности Грузии, с темой конфликтных регионов. Пока не будет прогресса, данный вопрос не окажется на повестке дня», – заявил 21-го февраля Абашидзе на заседании правительства.

Он также подчеркнул, что вопреки заявлениям Лаврова, Грузия – безопасная страна, что подтверждает ежегодно растущее число туристов. Абашидзе при этом отметил, что Грузия отменила визы для граждан РФ, и что на данном этапе Москва сама должна определить форму визового режима для граждан Грузии.

Слова Лаврова насчет того, что регион Южного Кавказа становится местом для боевиков, террористов, экстремистов, неправомерны

«Исходя из интересов наших граждан, грузинская сторона отменила визовое сообщение с Россией, в результате чего значительно возросло количество туристов, приблизительно около одного миллиона людей приехали в Грузию из России, а это означает, что у нас высокий показатель безопасности. Слова Лаврова насчет того, что регион Южного Кавказа становится местом для боевиков, террористов, экстремистов, неправомерны. Так что решение насчет формы визового режима, которая будет избрана для граждан Грузии, должна принять Россия. Это их прерогатива. Мы будем приветствовать его упрощение, также как и полную отмену», – заявил спецпредставитель грузинского премьера.

Напомним, что визовый режим между Россией и Грузией вступил в силу 5 декабря 2000 года по инициативе России. С 29 февраля 2012 года, согласно указу Михаила Саакашвили, занимавшего тогда пост президента Грузии, граждане Российской Федерации могут пересекать грузинскую границу и оставаться в стране без визы в течение одного года

Позиция России

Ранее глава российского МИДа заявил, что Москва удовлетворена тем, что отношения с Тбилиси «начинают нормализоваться», но, как он отметил, для отмены визового сообщения Россия должна быть уверена в том, что «риски безопасности» сведены до минимума, а в отсутствие дипотношений между странами, по словам Лаврова, взаимодействие между правоохранителями будет «точно трудно налаживать».

«Что касается безвизового режима, еще раз подчеркну — это достаточно сложный вопрос, он связан не только с отсутствием дипотношений, но еще и с необходимостью обеспечивать безопасность в тех условиях, когда не только Центральная Азия, но и Закавказье, вообще регионы Южного Кавказа, становятся маршрутами, которые активно пытаются использовать боевики, экстремисты, террористы и наркоторговцы... когда все эти риски могут быть в максимальной степени пресечены с обеих сторон, тогда, наверное, можно будет говорить о дальнейшем облегчении визового режима», – заявил 18-го февраля Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встреч на Мюнхенской конференции по безопасности.

Упреки не по адресу

Как отметил в интервью с «Голосом Америки» руководитель Центра изучения вопросов безопасности и международных отношений Ника Читадзе, он интерпретирует слова Сергея Лаврова о якобы существующей опасности, исходящей от Грузии, как принцип – «лучшая защита – нападение». Эксперт напомнил отчеты Госдепартамента США по терроризму, в которых неоднократно было подчеркнуто, что Грузия остается «надежным партнером» Соединенных Штатов в борьбе с терроризмом, хотя в то же время, из-за российской оккупации двух ее регионов, имеет ограниченные возможности по обеспечению безопасности в Южной Осетии и Абхазии, которые принято считать местами интенсивной нелегальной активности.

«Москва полностью контролирует Абхазию и Цхинвальский регион и не допускает туда международных наблюдателей, и именно эти территории, согласно оценкам разных организаций, в отличие от других частей Грузии, являются местами нелегальной деятельности. Так что обвинения Лаврова направлены не по надлежащему адресату», – считает эксперт.

Одновременно, Читадзе напомнил, что на пленарном заседании в Брюсселе 2-го февраля депутаты Европарламента проголосовали за предоставление Грузии безвизового режима и что весной граждане Грузии уже безпрепятственно смогут ездить в страны Евросоюза.

«Если Грузия не представляет угрозу и риск для безопасности ЕС, каким образом это может быть не так в случае России?», – говорит Читадзе.

«Если Грузия не представляет угрозу и риск для безопасности ЕС, каким образом это может быть не так в случае России?»

Напомним, после задействования, безвизовый режим будет касаться деловых, туристических и семейных визитов, но не будет предоставлять права трудоустройства. Граждане Грузии с биометрическими паспортами смогут без виз посещать страны и страны-кандидаты Шенгенской зоны (Румынию, Болгарию, Хорватию и Кипр), а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, и находиться на их территории 90 дней в течение 180-дневного периода.

Читадзе убежден, что, выступая с обвинениями и ставя условия для отмены визового режима, Россия лишь ведет «политические торги» с Грузией, на самом деле пытаясь изменить прозападный вектор страны. Однако на данном этапе, по словам эксперта, вопрос российских виз «менее чем актуален» для Грузии, так что вряд ли Москве стоит «играть данной картой».

«Контрпродуктивные действия»

Профессор Александр Кухианидзе из Тбилисского государственного университета считает, что позицию российских властей насчет предоставления визового режима следует рассматривать как рычаг давления на Тбилиси, который уже изжил себя и является «абсолютно неактуальным» в нынешних условиях, когда через считанные дни войдет в силу безвизовый режим со странами Шенгенской зоны. Согласно политологу, аргументы Москвы насчет рисков безопасности, связанных с открытием границ для граждан Грузии, неубедительны, так как согласно ряду исследований авторитетных организаций, криминогенная и ситуация безопасности «значительно проблематичнее» в самой РФ, чем в Грузии. Так что, считает эксперт, дело лишь в отсутствии политической воли со стороны Москвы, однако и это, согласно Кухианидзе, «контрпродуктивно» для самой же России, которая старается вернуть Грузию в сферу своего влияния.

«Россия ставит какие-то условия Грузии на фоне того, что границы с Европой открываются и упрощается в том числе, экономическая деятельность с ЕС. Молодежь Грузии и без этого дистанцирована от России

«Россия ставит какие-то условия Грузии на фоне того, что границы с Европой открываются и упрощается в том числе, экономическая деятельность с ЕС. Молодежь Грузии и без этого дистанцирована от России, хотя есть и старое поколение, которое, возможно, более заинтересовано иметь экономические связи с РФ, где более низкие стандарты качества, чем в странах Европы, а также много дел делается по коррупционным схемам. Хотя чинимые Россией препятствия будут способствовать тому, что и таким людям придется вести свой бизнес более доброкачественно и честно, по европейским стандартам. Так что отказ Москвы отменить визы для грузинских граждан, как ни парадоксально это звучит, в определенном смысле даже имеет позитивный эффект», – сказал Кухианидзе в интервью Русской службе «Голоса Америки».