Россия и Грузия спорят о суверенитете Абхазии и Цхинвальского региона

Москва обвинила Тбилиси в искажении позиции России в отношении Абхазии и Цхинвальского региона. Тем не менее, как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, это бесперспективно. Комментарий Карасина последовал в связи с недавним заявлением спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураба Абашидзе, который сказал, что Россия рано или поздно отзовет признание независимости отколовшихся грузинских регионов.

«Подобные спекуляции периодически возникают. На чем они основаны – трудно понять. Похоже, речь идет о довольно неуклюжих попытках вызвать у наших соседей недоверие к России», – заявил 28-го февраля Григорий Карасин и подчеркнул, что Абхазия и Южная Осетия являются «суверенными независимыми государствами», и в тоже время – союзниками РФ.

«Эта наша позиция была и остается незыблемой. Просим запомнить это раз и навсегда», – заявил замглавы российского МИДа.

Напомним, в результате российско-грузинской войны, Россия в 2008 году признала независимость двух отколовшихся грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила туда дополнительные войска и вооружения. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа и Науру – признают эти регионы грузинской территорией, оккупированной Россией.

«Вижу, чувствую, слышу»

Ранее, спецпредставитель грузинского премьера заявил в интервью грузинским СМИ, что признание Россией Абхазии и Южной Осетии является «неестественной ситуацией для всего мира» и что международное сообщество не смирится с этим. По мнению Абашидзе, Россия в конце концов изменит своё решение насчет признания независимости этих грузинских регионов.

Думаю, что и в России многие сейчас осознают, что решение, принятое тогда по признанию Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами, было большой ошибкой

«Я не знаю, будет ли это в этом году или через пять лет, но я уверен, что это рано или поздно произойдет... В какой-то степени эти регионы тоже оказались жертвой конъюнктуры, которая возникла в 2008 году. Это обязательно изменится. Думаю, что и в России многие сейчас осознают, что решение, принятое тогда по признанию Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами, было большой ошибкой. Я это вижу, я это чувствую, и я это слышу», – заявил 26-го февраля Абашидзе.

После заявления Абашидзе де-факто МИД Абхазии 27-го февраля опубликовал заявление, к котором призвал Тбилиси «перестать предаваться иллюзиям и трезво взглянуть на существующие реалии». Схожее заявление в данной связи сделали 28-го февраля и в Цхинвали, заявив, что «грузинское руководство живет в выдуманном параллельном мире и пытается убедить международное сообщество в его существовании».

Есть ли потенциал?

Профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе считает, что заявление Зураба Абашидзе насчет того, что в конце концов оккупированные регионы вернутся в состав Грузии, не лишено основания. По его словам, как Абхазия, так и Цхинвальский регион не имеют потенциала существовать как самостоятельные государства, так что в течение определенного времени, говорит эксперт, скорее всего, Россия потеряет интерес их содержать.

«Абхазия и Цхинвальский регион никогда не были независимыми государствами и не являются таковыми и сейчас, так как полностью, в любом аспекте – финансовом, военном и т.п., – существуют за счет России

«Абхазия и Цхинвальский регион никогда не были независимыми государствами и не являются таковыми и сейчас, так как полностью, в любом аспекте – финансовом, военном и т.п., – существуют за счет России. А то же время, Москве они нужны лишь в качестве рычагов давления на Грузию, принимать их в свой состав Россия не спешит, как это уже стало ясно в случае Южной Осетии, которая уже не первый год тщетно просится в состав Российской Федерации... Так что рано или поздно, изменится ситуация, России эти регионы больше не будут нужны, и Грузия восстановит свою территориальную целостность», – сказал эксперт в интервью с Русской Службой «Голоса Америки».

«Ничего не исключается»

Эксперт Заал Анджапаридзе полагает, что в самих отколовшихся регионах возрастает недовольство Россией, преимущественно в Абхазии и в меньшей мере – в Южной Осетии. Причиной этого эксперт называет попытки Кремля путем ползучей аннексии взять данные территории под контроль. Согласно Анджапаридзе, в отличие от Цхинвали, в Сухуми часть сепаратистов все же претендует на право участвовать в принятии ключевых решений касательно Абхазии, соответственно действия России неоднократно вызывали открытое недовольство местной общественности, что подтверждается и публикациями в абхазских СМИ, и заявлениями абхазских политиков. В свою очередь, говорит Анджапаридзе, сама Россия нагнетает обстановку, создавая у сепаратистов ощущение, что Россия, если захочет, может их «сдать Грузии». Тем самым, отмечает эксперт, Москва пытается «держать в узде» абхазов и осетин.

«Что касается отзыва признания этих регионов, то и этот сценарий, каким бы нереалистичным он ни казался сегодня, осуществим, если этот вопрос встанет во весь рост в числе главных приоритетов международного сообщества... Россия умеет торговаться, сохранив лицо, как это было в случае объединения Германии, роспуска ОВД, а затем и СССР. Так что ничего не исключается», – считает Анджапаридзе.