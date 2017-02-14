Грузия: Предотвращена попытка покушения на Католикоса-Патриарха Илию Второго

Грузинские правоохранители арестовали священослужителя по обвинению в подготовке убийства «высокопоставленного духовного лица». Согласно грузинским СМИ, покушение готовилось против Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго. Как сообщил главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе на специальном брифинге 13-го февраля, Георгия Мамаладзе, главу службы управления имуществом Патриархии, задержали в тбилисском аэропорту перед вылетом в Германию, где в настоящее время проходит лечение Илия Второй. Уголовное дело возбуждено по статьям «подготовка к умышленному убийству» и «противоправное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств», что по грузинским законам карается лишением свободы на срокот 7 до 15 лет.

«Расследование началось после того, как в прокуратуру 2 февраля обратился гражданин, который сообщил, что его знакомый священнослужитель Георгий Мамаладзе попросил его о помощи в приобретении отравляющего вещества – цианида. Во время встречи со священником заявитель выяснил, что яд нужен был для покушения на жизнь высокопоставленного духовного лица», – заявил Шотадзе.

Примечательно, что цианистый калий был обнаружен во время обыска личных вещей Мамаладзе в аэропорту. Также на месте проживания Георгия Мамаладзе было обнаружено огнестрельное оружие кустарного производства и боевые патроны.

Отец Георгий Мамаладзе одновременно являлся генеральным директором Медицинского центра Патриархии Грузии имени Святого Иоакима и Анны, и, как заявил главный прокурор Грузии, поддерживал систематические контакты с Католикосом-Патриархом и его ближайшим окружением.

«Полученными на данном этапе следствием доказательствами выясняется, что Г. Мамаладзе подготавливал убийство одного из этих лиц», – пояснил Шотадзе, но отказался на данном этапе от конкретики «в интересах следствия».

Сам Георгий Мамаладзе не признает себя виноватым в предъявленом обвинении.

Примечательно, что согласно результатам ряда исследований, в том числе проведенных Национальным демократическим институтом США (NDI) в Грузии, Илия Второй на протяжении лет опережает по популярности политиков и пользуется наибольшим авторитетом в стране. В частности, показатель одобрения главы грузинской православной церкви в разные годы составлял от 87 до 97%.

Комментарии властей

Как сообщил главный прокурор Грузии, после того как попытка предположительногопокушения была предотвращена, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили «с целью обеспечения безопасности Католикоса-Патриарха Грузии» отправил в Германию Анзора Чубинидзе, начальника Специальной службы государственной охраны. Квирикашвили также сообщил, что намеревается лично навестить Илию Второго в Берлине.

«Мы все избежали огромного несчастья: предотвращено преступление против нашей страны, вероломное нападение на церковь. Хочу поблагодарить правоохранительные структуры за оперативную, эффективную работу без лишнего шума», – заявил грузинский премьер 13-го февраля.

Министр юстиции Тея Цулукиани в свою очередь заявила, что планировавшееся преступление могло «вызвать дестабилизацию не только церкви, но и страны».

По словам министра энергетики Грузии Кахи Каладзе, преступники действовали согласно «хорошо просчитанному плану».

«Осуществление этого намерения стало бы ударом не только для церкви и православной паствы, но и для всей Грузии, по всем ее институтам, соответствующим службам, по миру и спокойствию в стране. Однако это у них не вышло», – заявил Каладзе.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили высказал обеспокоенность в связи с распространенной Прокуратурой информацией и призвал правоохранителей к своевременному завершению расследования.

«Мы находимся в активной коммуникации с прокуратурой, наблюдаем за процессом расследования, исходя из интересов государства ожидаем своевременного завершения расследования, которое даст ответы на вопросы, как по поводу возможных участников спланированного преступления, так и по поводу заказчиков», – сказано в заявлении грузинского президента.

Реакция духовенства

Патриархия Грузии также отреагировала на задержание отца Георгия Мамаладзе заявив 14-го февраля в специальном заявлении, что его арест оказался «совершенно неожиданным».

«Ввиду отсуствия информации на данном этапе мы не можем делать комментарии и дождемся результатов расследования», – сказано в заявлении.

Тем не менее, в личных интервью представители грузинского духовенства высказали различные мнения. Часть из них заявляет о необходимости обнародования материалов следствия и презумпции невиновности до окончания расследования. В то же время другая часть заявляет о невиновности Георгия Мамаладзе, утверждая, что он пал жертвой провокаций со стороны тех представителей Патриархии, которых он якобы уличил в коррупционных схемах.

Попытку убийства грузинского Католикоса прокомментировали и в Русской Православной Церкви. В частности, руководитель секретариата по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук заявил российским СМИ, что история покушения на жизнь Католикоса Илии Второго выглядит «странной». Якимчук заявил о необходимости дождаться результатов расследования, но одновременно не исключил, что сообщение о попытке убийства может быть «частью какой-нибудь информационной борьбы».

Как сообщает Патриархия Грузии 84-х летний Католикос Илия Второй, который перенес в Германии операцию на желчном пузыре, в настоящее время чувствует себя удовлетворительно и, как ожидается, будет выписан из больницы через неделю.