Саакашвили: президент, губернатор, телеведущий…

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен стать телеведущим еженедельного ток-шоу на украинском телеканале «Зик».

Каждую неделю в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, какой ее не показывает больше ни один канал»

«Главное событие сегодня – частичный прорыв информационной блокады. Мы записали на «Зике» первую программу «Другой Украины», и она вышла очень острой. Каждую неделю в этой передаче я буду вам показывать такую Украину, какой ее не показывает больше ни один канал» – пишет Саакашвили на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

Саакашвили также поместил фотографии со съемок передачи. На одной из них он стоит возле собачьей будки. Это скорее всего связано с заявлением президента Украины Петра Порошенко во время его визита в Харьков. В частности, Порошенко тогда сказал, что люди, которые «даже собачьей будки в жизни не построили, призывают к дестабилизации в стране».

В настоящее время Михаил Саакашвили является лидером украинской оппозиционной политической партии «Движение новых сил», которую Министерство юстиции Украины зарегистрировало в начале марта. Саакашвили заявил о том, что создаст новую политическую силу в Украине, которая будет добиваться досрочных парламентских выборов еще в ноябре прошлого года, после ухода с должности с поста губернатора Одесской области.

Примечательно, что экс-премьер Бидзина Иванишвили – миллиардер, объединивший оппозиционные силы в коалиции «Грузинская мечта», которая путем парламентских выборов в 2012 году одержала сокрушительную победу над партией Саакашвили, – после ухода из политики тоже был телеведущим на телеканале своего сына. Иванишвили тогда заявил, что намерен еженедельно предоставлять, как он сам выразился, недостающий обществу «правильный анализ» происходящих в стране событий. Тем не менее, его телекарьера оказалась недолгой, и передача вскоре закрылась.

Напомним, что Михаил Саакашвили объявлен в Грузии в розыск по обвинению в превышении полномочий и растрате госсредств. Он покинул Грузию по истечение своего президентского срока в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался. Саакашвили в настоящий момент является гражданином Украины. Согласно грузинским законам, после получения украинского паспорта, он утратил своё грузинское гражданство.

«Временное явление»

В своем комментарии для «Голоса Америки» глава Ассоциации региональных СМИ и руководитель грузинского Центра медиа-мониторинга Ия Мамаладзе напомнила о безуспешной телекарьере экс-премьера Бидзины Иванишвили и его передаче, рейтинг которой после первого же эфира пошел на спад. В то же время, медиа-эксперт вспомнила и телекарьеру нынешнего президента США Дональда Трампа. Хотя, по её словам, специфика политического ток-шоу значительно отличается от реалити-шоу, которое вел Трамп. Соответственно, Мамаладзе сомневается в том, что Саакашвили, несмотря на свои ораторские способности, сможет сделать успешную карьеру телеведущего.

«До выхода в эфир передачи сложно делать выводы, но все же мне кажется, что для Саакашвили телекарьера – это временное явление и это просто способ заработать политические дивиденды

«До выхода в эфир передачи сложно делать выводы, но все же мне кажется, что для Саакашвили телекарьера – это временное явление и это просто способ заработать политические дивиденды. Хотя для создания динамичного и интересного ток-шоу необходимы определенные навыки, и я не уверена, что экс-президент ими владеет», –считает Мамаладзе.

«В политических целях»

Эксперт Заал Анджапаридзе считает, что Михаил Саакашвили решил заняться тележурналистикой с политической целью, чтобы быть «на виду» у украинской аудитории – т.е. потенциальных избирателей. Анджапаридзе полагает, что проблемы, которые могут встать перед передачей Саакашвили, будут, скорее всего, исходить от украинских властей, критике которых, как можно предположить, будут посвящены эфиры «Другой Украины».

«Ток-шоу – это хороший инструмент для общения с электоратом, для политической саморекламы и для критики оппонентов, а также неугодных ему лиц

«Ток-шоу – это хороший инструмент для общения с электоратом, для политической саморекламы и для критики оппонентов, а также неугодных ему лиц. Саакашвили умеет это делать. Но как его воспримут в этой роли в Украине, еще предстоит посмотреть. Видимо, политическая активность Саакашвили пошла на спад и это как бы подкидывание дров в его политический паровоз. Почти уверен, что киевские власти будут чинить ему препятствия в этом деле», – сказал эксперт в интервью с «Голосом Америки».