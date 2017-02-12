Грузинский МИД: США готовы оказать Грузии максимальную поддержку

Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии и готовы помогать в преодолении вызовов, с которыми сталкивается страна. Об этом, по словам грузинского МИДа, заявил в Вашингтоне госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе.

Согласно сообщению грузинского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили проведенные в Грузии успешные демократические и экономические реформы, а также «большой потенциал» Грузии в плане развития экономики и привлечения инвестиций.

«Как было отмечено на встрече, Соединенные Штаты продолжат поддерживать Грузию в развитии ее демократических институтов и экономики», – отмечается в заявлении грузинского МИДа.

Рекс Тиллерсон поблагодарил Грузию за вклад в обеспечение глобальной безопасности и за храбрость грузинских военнослужащих, которые участвуют в международных миротворческих миссиях.

В свою очередь, Джанелидзе поблагодарил госсекретаря США за помощь и роль, которую Соединенные Штаты сыграли в процессе строительства независимого грузинского государства. Как заявил грузинский министр, Грузия является не только надежным партнером Америки, но также разделяет с Западом такие ценности, как демократия, верховенство права и свободы. Джанелидзе пригласил Тиллерсона посетить Грузию.

«Стороны подтвердили готовность продолжать активный диалог по всем вопросам, имеющим важное значение для Грузии, и содействовать дальнейшему углублению существующего двустороннего сотрудничества», – говорится в сообщении МИДа Грузии.

В ходе двухдневного рабочего визита в США Михаил Джанелидзе провел ряд встреч с представителями администрации и Сената. В частности, он встретился с советником президента США генералом Майклом Флинном, а также с американскими сенаторами: председателем сенатского Комитета по международным делам Бобом Коркером, председателем Комитета по бюджетным ассигнованиям Тедом Кокраном и лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом.

«Максимальная поддержка»

По словам министра иностранных дел Грузии, в ходе его встречи с главой Госдепартамента детально обсуждались вызовы, с которыми сталкивается сегодня Грузия, реформы и политика, которую осуществляет грузинское правительство.

«Очень позитивно были оценены все те процессы, которые осуществляются правительством Грузии. Мы также говорили о роли Грузии в регионе, экономическом потенциале, функции Грузии как регионального центра и о сотрудничестве в этом направлении. Разумеется, мы говорили о российско-грузинском конфликте, о положении на оккупированных территориях, и со стороны США была выражена твердая поддержка нашей территориальной целостности, суверенитета. У них (руководства США – ГА) есть желание максимально стоять рядом с Грузией во всех тех процессах, которые будут способствовать нашему стабильному, мирному развитию и обеспечат силу нашего государства», – заявил глава грузинского МИДа.

Джанелидзе отметил значение его встречи с госсекретарем США в тот период, когда новая администрация США, по его словам, формирует свое видение внешнеполитических проблем. Министр подчеркнул: его встреча с Тиллерсоном стала возможной прежде всего потому, что Грузия является «лидером в регионе по демократическим преобразованиям и реформам, стабильности и развитию».

Встречу в Вашингтоне прокомментировал и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. «Министр иностранных дел Михаил Джанелидзе является одним из первых высокопоставленных дипломатов, встретившихся с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном. Это важный день для Грузии и США», – написал премьер-министр Грузии на своей странице в «Твиттере».

«Вселяющий надежду»

Профессор политологии Тбилисского государственного университета Корнелий Какачия расценивает визит Михаила Джанелидзе в Соединенные Штаты как «важный» и «вселяющий надежду» на фоне заявлений, которые делались во время предвыборной кампании Дональда Трампа.

«Представителю грузинского руководства была предоставлена возможность одному из первых встретится с представителями новой администрации США. Это особенно важно, учитывая то, что заявления Трампа в ходе предвыборной гонки по поводу внешней политики США внесли немало неясности в то, каким будет мир при его президентстве», – отметил политолог в интервью корреспонденту Русской Службы «Голоса Америки».

Какачия считает, что для Грузии важно вновь оказаться «в повестке дня» администрации США, чтобы на фоне аннонсированного Трампом потепления отношений с Россией, «непострадали» национальные интересы Грузии.

«На данном этапе важно то, что первый контакт состоялся… Судить, насколько успешным был визит Джанелидзе в США, станет возможным только через определенное время, по его результатам. Хотя отношения с США зависят не только от Грузии. Успехом будет считаться и то, если наши довольно тесные связи, не поднимаясь на новые высоты, сохранятся такими, каковы они теперь», – считает эксперт.