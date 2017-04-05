Опрос IRI: Большинство населения Грузии не доверяет России, но выступает за продолжение диалога с Москвой

Большинство населения Грузии выступает за евроатлантическую интеграцию страны, не доверяет России, но поддерживает продолжение диалога между Тбилиси и Москвой. Таковы результаты исследования, проведенного с 22-го февраля по 8-ое марта по всей Грузии, за исключением оккупированных территорий, Международным республиканским институтом (IRI) (американской некоммерческой организацией, поддерживающей развитие политических партий, гражданского общества, свободных и справедливых выборов).

В частности, присоединение Грузии к НАТО поддерживает 82% опрошенных (в 2016-ом году – 79%), а к ЕС – 90% (согласно опросу IRI, проведенному год назад – 85%). В то время как 53% предпочитают, чтобы прозападный курс Грузии осуществлялся при условии сохранения позитивных отношений с Россией, 23% заявляют, что политика Грузии должна быть исключительно прозападной. Одновременно, 12% респондентов (в 2016-ом году – 11%) считают, что внешняя политика Грузии должна быть пророссийской, но в то же время страна должна поддерживать хорошие отношения с западными странами, и только 3% (в 2016-ом – 4%) поддерживают исключительно пророссийский внешнеполитический курс.

При этом 76% опрошенных расценивают отношения Грузии и России как «плохие», только 16% считают РФ страной-партнером Грузии, 73% – полагают, что от России исходит политическая угроза, а 57% респондентов IRI видят в РФ экономическую угрозу для Грузии.

60% участников опроса считают, что российская агрессия против Грузии продолжается, в то время как 33% полагают, что агрессия закончилась и вряд ли возобновится.

Тем не менее, 58% опрошенных заявили, что чувствуют себя в Грузии в безопасности, хотя, учитывая напряженные отношения с Россией, живя в Грузии, 37% – испытывают чувство незащищенности.

Одновременно 82% участников опроса поддерживают продолжение диалога между Россией и Грузией, хотя 16 % высказались против этого.

При этом 54% респондентов IRI положительно оценивают политику правительства Грузии в отношении России (в опросе 2016 года – 59%), а 35% – ею недовольны (в 2016 году – 29%).

Политики и институты

Среди политических партий, согласно опросу IRI, передовые позиции по-прежнему у правящей «Грузинской мечты». На вопрос «если бы в следующее воскресенье были выборы», 26% респондентов заявили, что проголосуют именно за эту партию. В то время как среди оппозиционных партий самый высокий показатель у партии экс-президента Михаила Саакашвили ЕНД – 15%, а у «Европейской Грузии» – партии, которая была создана политиками, покинувшими в результате разногласий партию Саакашвили – 7%.

Среди политиков, самый высокий рейтинг популярности (67%) у президента Грузии Георгия Маргвелашвили, за ним следует министр здравоохранения Давид Сергеенко с 65%-ми, на третьем месте премьер-министр Георгий Квирикашвили – 55%, на четвертом – 50% – Давид Бакрадзе из оппозиционной «Европейской Грузии».

Примечательно, что 92% опрошенных IRI заявили, что президент Грузии должен избираться путем всеобщих выборов, и только 5% респондентов высказались в поддержку инициативы правящей партии упразднить непосредственные выборы президента, и передать парламенту полномочия избирать президента.

Что касается институтов, также, как и в предыдущие годы, самый высокий показатель доверия у грузинской православной церкви – 88%, на втором месте армия с 86%-ми, на третьем – СМИ с 74%, затем следует полиция – 59%, пятерку завершает Администрация президента с 55%-ми.

Болевые точки

В тройку самых проблематичных вопросов вошли безработица (47%), экономический кризис (24%) и территориальная целостность Грузии (9%).

Одновременно, число респондентов, которые считают, что Грузия развивается в неверном направлении, по итогам последнего исследования IRI составило 65% жителей. В прошлом году данный показатель составлял 70%, хотя в 2015-ом – 55%, а в 2014-ом – 33% респондентов.

70% участников опроса заявили, что за последние два месяца экономическое положение страны ухудшилось, и только 8 % считают, что стали жить лучше.

Более половины населения Грузии (54%) не смогли назвать ни одну успешную реформу, осуществленную нынешним руководством страны. При этом согласно мнению 16% респондентов, ни одна из реформ правительства не является успешной. Самой успешной реформой была названа реформа в сфере здравоохранения – 18%, на втором месте реформа сферы образования и отмена визового режима со странами Шенгенской зоны – 3%.

Оценки в Тбилиси

Комментируя результаты последнего опроса IRI, представители грузинской правящей партии традиционно высказали сомнения по поводу того, насколько точно они отражают реальность, указывая на то, что рейтинги политических партий, представленные в социологических исследованиях, включая опросы IRI, «никогда не оправдываются на выборах».

Одновременно в крупных оппозиционных партиях считают, что социологические исследования отражают существующие в обществе тенденции, которые необходимо принимать во внимание.

В опросе IRI приняли участие 1,5 тысячи постоянных жителей Грузии старше 18 лет. Согласно составителям исследования, погрешность результатов составляет около 2,5%.