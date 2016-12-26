Грузия: разлад в партии Саакашвили

Партия экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) завершает своё существование. Об этом заявил один из лидеров партии Давид Дарчиашвили на своей странице в социальной сети «Фейсбук». При этом Дарчиашвили видит причину развала партии в основателе и лидере ЕНД – Михаиле Саакашвили.

«Помните Тараса Бульбу? "Я тебя породил, я тебя и убью". Довольно интригующе пересекаются украинский литературный герой и процессы в ЕНД. ЕНД завершает свое существование... в той форме и в том составе, в которой она ассоциировалась в качестве одной из наиболее серьезных попыток модернизации страны. Это драма, но не трагедия. История продолжается (имею в виду модернизацию Грузии)», – написал Дарчиашвили на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Другой лидер ЕНД Гиви Таргамадзе также в своём посте в Фейсбук отозвался о Саакашвили как о «политике с претензией на незаменимость», который «боится любого цивилизованного правила».

Сам Михаил Саакашвили уже давно отзывается о некоторых лидерах своей партии как о «бывших соратниках», открыто обвиняя их в сговоре с основателем правящей партии, экс-премьером и миллиардером Бидзиной Иванишвили. Те, в свою очередь, требуют от экс-президента не ограничиваться голословными обвинениями и предоставить общественности факты, подтверждающие их «сговор» с Иванишвили.Как они объясняют, противостояние в партии началось из-за отказа Михаила Саакашвили присушиваться к мнениям, которые не совпадали с его позицией.

«Сегодня вопрос стоит следующим образом: если вы не согласны с тем, что говорит Миша, то тогда вы не члены этой партии», – заявила в своем комментарии насчет взаимоотнашений двух противостоящих лагерей внутри партии Эленэ Хоштария, парламентарий от ЕНД.

«Трамвай» и предстоящий съезд

О разладе стало известно еще в октябре, когда Политсовет ЕНД постановил, что партия примет участие во втором туре выборов в одномандатных округах и войдет в парламент – вопреки позиции Михаила Саакашвили, который после поражения ЕНД на выборах 8-го октября призывал к бойкоту парламентских мандатов. По его словам, «при существующих механизмах фальсифицирования», не было смысла продолжать борьбу с кандидатами из правящей «Грузинской мечты» в одномандатных округах. Большинство в руководстве ЕНД не согласилось с Саакашвили, как заявил тогда СМИ представитель ЕНД Давид Бакрадзе, партия решила продолжить борьбу, чтобы не позволить экс-премьеру миллардеру Бидзине Иванишвили установить в Грузии «однопартийное правление». Напомним, в ЕНД считают, что несмотря на добровольный уход с занимаемой должности в 2013 году, Иванишвили продолжает править страной «из-за кулис» и является неформальным правителем Грузии.

«Не секрет, что некоторые использовали партию как трамвай, в который можно заскочить, доехать до места назначения, попасть в парламент, а потом уже покинуть партию», – заявил Саакашвили 26-го декабря.

В разделенной партии оба лагеря ожидают съезда партии, который было решено провести 20-го января с участием 7 тысяч делегатов, как этого хотел Саакашвили и его сторонники, а не 27-го декабря – с участием всего 2 158 делегатов, как предлагала другая часть членов ЕНД, лидером которых принято считать бывшего главу грузинского Совбеза Гигу Бокерия. Данное решение было принято в конце ноября на заседании Политсовета партии 25 голосами против 24-х. На съезде будет избрано новое руководство «Единого национального движения».

Примечательно, что лагерь экс-президента выступает за то, чтобы пост председателя партии, который до утраты грузинского гражданства занимал Михаил Саакашвили, оставался вакантным, в то время как группа Бокерия заявляет о необходимости избрания нового председателя партии.

Напомним, Саакашвили занимал пост председателя Одесской областной государственной администрации с мая 2015-го до ноября 2016-го года. Согласно украинским законам, эту должность может занимать только гражданин Украины – поэтому президент Украины Петр Порошенко подписал тогда указ о принятии Михаила Саакашвили в украинское гражданство. В то же время, по грузинским законам, лица, получившие гражданство другой страны, лишаются гражданства Грузии. 4-го декабря 2015 года по указу президента Грузии Георгия Маргвелашвили, грузинское гражданство экс-президента страны было аннулировано.

«Исчерпанный лимит»

Эксперт Заал Анджапаридзе считает, что внутрипартийный раздор в ЕНД зрел в течение долгого времени, хотя внешних признаков этого не наблюдалось до октября нынешнего года, т.е. до поражения на парламентских выборах 2016 года. По мнению Анджапаридзе, одна из группировок в партии – так называемая группировка Бокерии, «решила разыграть хитроумную комбинацию»: получить бразды правления, сохранив при этом Саакашвили как символическое лицо партии для привлечения электората. Это означало, как считает эксперт, «оттеснение на задворки» партийной группировки, видевшей в Саакашвили «единственного и незаменимого» лидера. В то же время Анджапаридзе не исключает, что,возможно, есть и другие причины конфликта, о которых на данном этапе нет достаточной информации.

«По всей видимости, стороны уже исчерпали лимит урегулирования разногласий в рамках партии, и дело идет к расколу ЕНД и, соответственно, парламентской фракции, со всеми вытекающими последствиями. На съезде, если он не будет сорван, может оформиться раскол ЕНД, и скорее всего, большинство делегатов ЕНД выскажет поддержку Саакашвили и его крылу», – отметил Анджапаридзе в интервью Русской службе «Голоса Америки».

Примечательно, что после ухода с должности с поста губернатора Одесской области, Михаил Саакашвили обвинил президента Украины Петра Порошенко в том, что тот якобы поддерживает «криминальные кланы», и не содействует проведению реформ в Одессе.11 ноября Саакашвили также заявил о намерении создать новую политическую силу в Украине – «Движение новых сил», которая будет добиваться досрочных парламентских выборов. Напомним, что Михаил Саакашвили объявлен в Грузии в розыск по обвинению в превышении полномочий и растрате госсредств. Он покинул Грузию по истечение своего президентского срока в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался.