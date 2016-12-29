Грузия продолжит переговоры с «Газпромом» по транзиту газа в Армению

ТБИЛИСИ – Очередные переговоры министра энергетики Грузии Кахи Каладзе с «Газпромом» о новых условиях транзита российского газа в Армению оказались безрезультатными.

«Окончательного соглашения по вопросам транзита российского газа в Армению через Грузию грузинская сторона и "Газпром" пока не достигли и переговоры будут продолжены», - заявил 28-го декабря Каладзе СМИ комментируя встречу с «Газпром экспортом» и «Интер РАО», которая состоялась в Минске 23-24 декабря.

Прошедшая 13 декабря в Вене встреча сторон также завершилась без конкретного соглашения.

Речь о том, что с 1-го января «Газпром» хочет изменить условия транзита российского газа в Армению. То есть, если до сих пор Грузия получала 10% от общего объема российского газа, поставляемого в Армению в качестве оплаты транзита, теперь Россия настаивает на денежной оплате, что не устраивает Грузию. Данные соглашения стороны обновляют ежегодно. В последний раз Грузия и Россия после длительных переговоров подписали такое соглашение в апреле 2016 года, при этом сохранив условия на которых настаивала Грузия. Его срок истекает 31-го декабря.

«У нас очень простая позиция. В случае перехода на финансовую выплату, финансово мы должны получить тот же результат, который к примеру, получаем по сегодняшнему контракту», – заявил Каладзе, комментируя последний раунд переговоров с российской стороной.



Грузия не закупает российский газ с 2007 года. Основным поставщиком газа в страну является Азербайджан, в частности, азербайджанская госкомпания «Сокар».

«Безальтернативный путь»

Роман Гоциридзе, депутат грузинского парламента от оппозиционной партии «Единое Национальное Движение» (ЕНД), напомнил в интервью Русской Службе «Голоса Америки», что переговоры Грузии с «Газпромом», которые предшествовали нынешним, были не менее сложными. Более того, говорит он, они сопровождались «значительным общественным прессингом» на грузинское руководство. В частности, по стране несколько раз проводились масштабные акции протеста направленные против сотрудничества Грузии с российским энергогигантом. Противники сделок с «Газпромом» тогда заявляли, что изменение условий контракта с «Газпромом» лишит Грузию энергонезависимости и приводили пример 2006 года, когда по их словам, Россия уже использовала газ в качестве «политического шантажа». Тогда Москва оставила Грузию без природного газа на фоне политического обострения между странами (по российской версии – «в результате аварии»).

«Сотрудничество Грузии с Газпромом уже в течение многих лет ведется по условиям возобновляющихся ежегодно соглашений. Они самые выгодные для Грузии, так как предоставляют возможность избежать исходящие от России риски. Транзит через Грузию является безальтернативным путем доставки российского газа в Армению, так что тут условия диктует именно Тбилиси. Недопустимо менять существующую схему. Россия может предоставить оплату, но вдруг, по политическим мотивом отказаться поставлять Грузии газ. Мы уже испытали все прелести газового шантажа со стороны Москвы», – говорит Гоциридзе.

Парламентарий отметил, что позиции Грузии в ходе предыдущих переговоров с «Газпромом» усилились, так как тогда чтобы восполнить возникший дефицит в увеличенной в Грузии потребности на газ, международный консорциум «Шах Дениз» предоставил 500 млн кубометров газа и Грузии не пришлось покупать дополнительные объемы от «Газпрома».

«Соответственно если теперь власти пойдут на компромисс в переговорах с «Газпромом», это наведет на мысли о частной заинтересованности в этом определенных лиц», – сказал Гоциридзе.

Напомним, как утверждает находящаяся в оппозиции партия экс-президента Михаила Саакашвили «ЕНД», которую представляет в парламенте Роман Гоциридзе, экс-премьер Грузии миллиардер Бидзина Иванишвили до сих пор является акционером «Газпрома» и владеет 1% акций этой российской компании. Официального подтверждения этой информации нет, а сам Иванишвили ранее заявлял, что после прихода в политику он продал все свои активы в России. «ЕНД» также утверждает, что несмотря на добровольный уход со своей должности в 2013-ом году, Иванишвили продолжает править страной «из-за кулис».

Альтернативы и возможности

Эксперт по вопросам энергетики Арчил Мамателашвили считает, что в переговорах Грузии с «Газпромом» преимущество у Грузии, так как на данном этапе единственный другой путь для снабжения Армении российским газом является через Иран. Хотя, как он говорит, существующий трубопровод не сможет вместить необходимые для Армении объемы, а также иранский газ обойдется «Газпрому» дороже, чем это обусловлено в существующей российско-армянской договоренности.

«Теоретически Иран может быть альтернативой, но на данном этапе это вряд ли возможно. На строительство нового трубопровода потребуются годы, более того, России придется покупать иранский газ по более дорогой цене», – сказал эксперт в интервью с «Голосом Америки».

По словам Мамателашвили, риск для Грузии может возникнуть в том случае, если в стране резко возрастет спрос на дополнительные объемы газа и Азербайджан не сможет представить необходимое количество. Хотя, напоминает эксперт, до сих пор, азербайджанская сторона всегда восполняла возникающий дефицит и высказывала готовность обеспечить Грузию нужным ей количеством газа.