Тбилиси осуждает аннексию Крыма

Министерство иностранных дел Грузии опубликовало заявление по поводу третьей годовщины аннексии Крыма, в котором в очередной раз осудило осуществленную Россией агрессию против украинского государства и попытку насильственного изменения границ.

«Три года назад под давлением российских Вооруженных сил в Крыму был проведен т.н. референдум, за которым последовала незаконная оккупация и аннексия Автономной республики Крым и города Севастополя. Эти действия полностью игнорировали законодательство и конституцию Украины, а также основные принципы и нормы международного права», – говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства от 19-го марта.

В заявлении сказано, что Грузия сама испытала на себе аналогичные незаконные действия со стороны России и что практика оккупации и аннексии подрывает установленный международный порядок, представляя собой серьезную угрозу международной безопасности и стабильности.

«Сегодня как никогда важна твердая и консолидированная позиция международного сообщества для того, чтобы противостоять агрессии, осуществляемой против суверенных государств, и чтобы с помощью международных механизмов безопасности добиться обеспечения мира и безопасности на месте», – заявил МИД Грузии.

«Неэффективная работа и отсутствие заинтересованности»

Согласно мнению руководителя Центра изучения вопросов безопасности и международных отношений Ники Читадзе, российская оккупация грузинских регионов должна рассматриваться на международном уровне наряду с российской аннексией Крыма, тем не менее, говорит эксперт, так не происходит. Среди причин политолог называет как недостаточную активность грузинской дипломатии, так и отсутствие заинтересованности Запада «ввязаться в еще одно противостояние с Москвой».

«Если Москва официально аннексировала Крым, то в случае Грузии она ипользует другую тактику: контролирует Абхазию и Цхинвальский регион неформально и старается поддержать видимость того, что эти исторические регионы Грузии имеют статусы независимых государств.

«Если Москва официально аннексировала Крым, то в случае Грузии она ипользует другую тактику: контролирует Абхазию и Цхинвальский регион неформально и старается поддержать видимость того, что эти исторические регионы Грузии имеют статусы независимых государств. Тем не менее, реальность в том, что эти территории поглощаются Россией,и по сути Грузия в той же степени, что и Украина,является жертвой российской агрессии. Факт, что у нас с Украиной общие проблемы и соответственно, в повестке дня западного демократического сообщества должен быть общий подход к нашим странам», – считает Читадзе.

Эксперт убежден, что Грузия должна использовать весь свой дипломатический ресурс чтобы убедить западные страны в том, что вопрос оккупации грузинских территорий также актуален, как и аннексия Крыма, и что данные вопросы необходимо рассматривать вместе. В то же время Читадзе полагает, что Запад более заинтересован ситуацией вокруг Украины, которая находится в центре Европы и через которую осуществляется транзит нефти и газа в европейские государства, чем Грузией, которая «территориально и психологически находится на дистанции».

«Так или иначе, все же это дело Грузии – добиться того, чтобы общая с Украиной проблематика рассматривалась западными партнерами в общем контексте. Хотя даже в случае Украины снятие западных санкций связано с прекращением огня и выводом вооруженных формирований из восточной Украины, а не с возвращением Украине Крыма, вряд ли это справедливо», – считает политолог.

«Два фактора»

Согласно мнению профессора политологии Тбилисского государственного университета Корнелия Какачия, неэффективность Тбилиси в объединении проблемы российской оккупации грузинских территорий и аннексии Крыма можно объяснить двумя причинами: фактором экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и политикой в отношении России избранной правящей страной с 2012 года «Грузинской мечтой». Как утверждает эксперт то, что Саакашвили, который находится в розыске в Грузии, пользовался покровительством Киева, раздражал грузинские власти. Отношения Тбилиси и Киева «заметно охладели», по мнению эксперта, после того, как украинская прокуратура отказалась экстрадировать Саакашвили, и особенно после того, как экс-президент Грузии получил в Украине ряд высоких должностей.

«Конечно, Грузия поддерживала все международные резолюции и заявления в поддержку территориальной целостности Украины, но сама не выступала с соответствующими инициативами

В то же время, изначальная позиция правящей «Грузинской мечты» была ориентирована на налаживание отношений с Россией, которая, по мнению политолога, заключалась в том, чтобы «минимально накалять отношения» с Москвой.

«Конечно, Грузия поддерживала все международные резолюции и заявления в поддержку территориальной целостности Украины, но сама не выступала с соответствующими инициативами, хотя, как раз было бы ожидаемо, чтобы Тбилиси, имеющий схожие проблемы со своими территориями, был особенно активным в данном вопросе. В результате, вопрос оккупации грузинских территорий постепенно отошел на второй план, несмотря на очень многие общие моменты с Украиной. Соответственно можно сказать, что стратегия грузинских властей не оправдала себя», – отметил эксперт в интервью с Русской службой «Голоса Америки».