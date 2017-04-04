Грузия в докладе Freedom House «Страны переходного периода – 2017»

В течение последнего года показатели демократического развития Грузии не изменились. Таковы результаты ежегодного доклада правозащитной организации Freedom House «Страны переходного периода – 2017», который охватывает 29 стран Центральной Европы и Евразии. В частности, балл, который был присужден авторами исследования Грузии второй год подряд составил 4,61. Хотя в целом за последние годы в стране наблюдается незначительное улучшение в плане демократии, в докладе за 2015 год Грузия набрала 4,64 балла, в 2014 году – 4,68, в 2013– 4,75 и в 2012 – 4,82 балла. При этом, как утверждают авторы исследования, в этом году в 18 из 29 стран, которые попали в доклад Freedom House, произошло снижение общих показателей демократии.

Напомним, уровень демократии оценивается Freedom House по семибалльной шкале, где 1 балл – наилучший показатель, а 7 баллов – наихудший.

Согласно докладу, Грузия, также, как и Молдова и Украина, относится к странам с «переходной-гибридной системой». По оценке Freedom House, в восьми из постсоветских республик т.е. в России, Беларуси, Азербайджане и государствах Центральной Азии налицо «консолидированный авторитарный режим», а в Армении – «полуавторитарная система». В то же время, согласно исследованию, в странах Балтии «консолидированная демократия».

«На грани»

Согласно оценке эксперта Гии Хухашвили, неизменность показателей Грузии за последние два года в докладе Freedom House, является признаком «стагнации» демократического развития в стране. Более того, Хухашвили считает, что на фоне попыток властей установить в стране, как он утверждает, «единоличное правление», Грузия находится на грани того, чтобы, как и Армения, перейти в категорию «полуавторитарных государств». Как он объяснил в беседе с Русской службой «Голоса Америки», он имеет в виду различные недемократические шаги властей, такие, как планы внести поправки в Конституцию об отмене прямых выборов президента страны, предложенный властями законопроект о тайных следственных мероприятиях, на который президент наложил вето. Согласно Хухашвили, возникают также вопросы в связи с независимостью судебной системы и процессами в медиа-среде.

«Эти авторитарные тенденции особенно проявились в последние месяцы. Все это затормаживает демократическое развитие Грузии и может создать серьезные проблемы в будущем»

«Эти авторитарные тенденции особенно проявились в последние месяцы. Все это затормаживает демократическое развитие Грузии и может создать серьезные проблемы в будущем», – считает Хухашвили.

Правительство и гражданское общество

Согласно мнению профессора Института государственного управления Торнике Шарашенидзе, Грузия в течение лет не может преодолеть категорию стран с показателями уровня демократии «ниже среднего» по той причине, что правительства находящиеся во власти страны, «стараются всячески узурпировать власть». При этом, говорит эксперт, тот факт, что демократия в Грузии медленно, но все же стабильно развивается является исключительно заслугой активного гражданского общества.

По его словам, проблемы, которые возникли за последний год у оппозиционного телеканала «Рустави-2» ­­в связи с правами на его владение, вызвали не один вопрос как среди грузинской общественности, так и среди международных партнеров Грузии. Эти вопросы касались судебного разбирательства вокруг «Рустави-2», сопутствующего судебному процессу «неприкрытого интереса» властей, спорных решений судов в пользу приближенных к властям лиц. Все это, по словам Шарашенидзе, не могло не отразиться на позициях, которые Грузия занимает в рейтингах международных правозащитных организаций. В то же время, говорит он, то, что данные темы, а также другие неприятные для властей вопросы стали предметом широкого обсуждения, является результатом развитого и свободного грузинского гражданского общества, которое «не теряет бдительность» и «строго контролирует» действия властей.

«Конечно, желательно, чтобы Грузия оказалась в категории стран с консолидированной демократией. Хотя на фоне процессов, развивающихся в регионе, все же надо позитивно оценить прогресс в демократическом развитии страны. Ведь Грузия окружена странами, где или нет демократии, или же показатели демократии, по оценкам ряда авторитетных организаций, стабильно ухудшаются – речь о Турции и Армении. Так что в региональном масштабе Грузия все же остается лидером», – отметил эксперт в интервью с «Голосом Америки».