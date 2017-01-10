Белый дом призывают вспомнить о политике «ядерного сдерживания»

Доклад американских спецслужб, обвинивших власти России в организации серии хакерских атак и попытках повлиять на ход предвыборной кампании в США, вызвал бурную реакцию в экспертном сообществе. Еще до публикации рассекреченой части документа, многие специалисты по кибербезопасности публично заявляли о том, что разведывательные службы так и не смогли предоставить общественности достаточное количество «технических улик», подтверждающих обвинения.

Эксперты вашингтонского Атлантического Совета, правда, позицию скептиков не разделяют. «На основании своего профессионального опыта мы считаем эту информацию заслуживающей полного доверия, и, более того, уверены, что на этот раз спецслужбы предоставили общественности значительно больше информации, чем обычно», – заявил в ходе круглого стола, организованного исследовательстким центром, директор Инициативы по киберуправлению Атлантического Совета Джошуа Корман (Joshua Corman, Cyber Statecraft Initiative).

По мнению экспертов, администрацию США скорее можно упрекнуть не в попытках скрыть информацию, а в запоздалом и «слишком осторожном» ответе на действия Москвы.

«Мы столкнулись с лидером мировой державы, который стремится ослабить позиции США во всем мире, подорвать единство НАТО и Европейского союза», – считает директор Центра изучения Евразии, бывший посол США в Узбекистане и на Украине Джон Хербст (John Herbst, Dinu Patriciu Eurasia Center).

Дипломат напомнил, что недавние кибератаки на серверы политических партий США вовсе не являются чем-то уникальным. Точно такую же тактику российские власти использовали еще в 2007 году, когда конфликт вокруг переноса эстонскими властями памятника «Бронзовому солдату» на новое место вызвал настоящий коллапс в компьютерных сетях самых разных учреждений в Таллинне, которые так и не смогли противостоять шквалу хакерских взломов. Несколько лет спустя подобные атаки чуть было не привели к катастрофе на Украине, когда в результате кибератаки временно вышло из строя оборудования на электростанции «Днипро».

«США тогда никак не отреагировали ни на нападение на своего союзника по НАТО – Эстонию, ни на атаки на Украине, – подчеркнул посол Хербст. – Сейчас мы тоже слишком долго выжидали с ответом, даже не попытавшись остановить русских, и опять дали им полную свободу действий».

Эксперт Атлантического совета Кеннет Гирс (Kenneth Geers), впрочем, уверен, что остановить иностранных киберпреступников будет не слишком просто. «Если вы управляете хоть сколько-нибудь серьезной компанией или предприятием, то рано или поздно будете атакованы международными хакерами, – говорит он. – Даже если речь идет о частных лицах, а не взломщиках на госслужбе, то они почти всегда пользуются полной безопасностью. Они действуют в иностранной юрисдикции, не наносят вреда «своим», так что атаки будут продолжаться вне зависимости от действий властей».

Еще одной проблемой является «крайне низкая защищенность» большей части компьютерных сетей и в США, и в других странах. При этом высокий уровень развития кибертехнологий делает страну особенно уязвимой для хакеров. «Соединенные Штаты сейчас – это самое зависимое от компьютерных сетей государство в мире, и эти сети почти никак не защищены, – утверждает Джошуа Корман. – Если вы посмотрите на технические детали этих кибератак, то поймете, что мы столкнулись с простейшим набором приемов, который доступен даже начинающему компьютерному мошеннику. Но даже эти элементарные приемы оказались успешными».

По оценке эксперта, если в частном бизнесе в США уже давно уделяют самое пристальное внимание вопросам компьютерной безопасности, то с ситуация в бюджетной сфере «просто плачевная». «В одной из достаточно крупных финансовых компаний, например, проблемами кибербезопасности занимается 2 000 сотрудников, а в год на это выделяется почти 60 миллионов долларов, – пояснил Корман. – Но в то же время в больницах и клиниках просто нет ни одной такой штатной единицы, и обеспечивать безопасность цифровых сетей там просто некому».

Бывшая заместитель министра внутренней безопасности США Джейн Люте (Jane Hall Lute), возглавляющая сейчас Совет по кибербезопасности (Council on CyberSecurity) уверена, что ответом на действия российских хакеров должна стать разработка свода правил поведения в цифровых сетях, и выполнять эти правила должны не только госслужащие. «Сейчас повсеместно раздаются призывы поручить это Пентагону или Агентству национальной безопасности, но никакое вмешательство военных не решит проблемы, – говорит она. – Попытки взломов будут продолжаться, но остановить их можно, если мы примем общие для всех правила «кибергигиены», определим, какие сообщения нельзя открывать на рабочем месте, например, и посещения каких сайтов находятся под полным запретом».

Джон Хербст, в свою очередь, убежден, что защитой от кибератак и поиском эффективного ответа на действия российских властей все же должно заняться государство, тем более, что найти общий язык в этотй сфере США и России вряд ли удастся.

«Когда мы здесь, на Западе, говорим о компьютерной безопасности, то считаем это сугубо технической проблемой, – объяснил экс-посол. – Но для русских это гораздо более широкой понятие: анти-путинский блог в интернете, например, по их мнению, может создавать серьезную угрозу для нацбезопасности».

По мнению Джона Хербста, за основу стратегии противодействия «русским хакерам» может быть взята идеология «ядерного сдерживания», доказавшая, как считает бывший посол, свою эффективность. И ответ должен быть максимально жестким и персонифицированным.

«Мы должны опубликовать информацию о финансовых связях, личных счетах и бизнес-интересах Владимира Путина на Западе, – перечислил Хербст. – Должны принять за правило, что единственным ответом на кибератаку на какие-либо инфраструктурные объекты в США или на территории наших союзников по НАТО может быть только ответная кибератака на такие же объекты на территории России».

Некоторые эксперты уже высказывали опасения, что подобная стратегия неизбежно вызовет серию ответных действий Кремля, а дальнейшая эскалация киберконфликта между двумя державами, грозит началом первой глобальной кибервойны.

Джейн Люте признает, что такой риск действительно существует, но утверждает, что в подобном противостоянии позиции российского руководства не столь сильны.

«Киберпространство – это территория демократии, а не автократии, – заявила она, отвечая на вопрос «Голоса Америки». – В цифровых сетях диктаторы более уязвимы, чем западные лидеры. Я уверена, что Путин боится киберпространства, и раскрытие его личной информации может быть вполне эффективным шагом».