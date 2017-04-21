Банкиры: открытие рынка земли в Украине привлечет дополнительно 50 миллиардов евро

По состоянию на конец 2013 года украинская экономика и банковская система находились в плачевном состоянии, заявляют эксперты. После проведенных реформ Национальным банком Украины, была закрыта половина банков в стране.

"С июня 2014 года в Украине была закрыта половина банков. Это может показаться чем-то ужасным, но если вы начнете разбираться в том, как эти банки работали – то все станет на свои места", - заявил эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд.

Сама председатель национального банка Украины добавляет: на момент ее вступления в должность, ситуация в банковской системе страны была похожа на сценарий остросюжетного боевика.

"Если я начну рассказывать, с чем именно я столкнулась – вам покажется, что это триллер, а не реальность. Это была катастрофа в области кредитоспособности и ликвидности. Это и отмывание денег, и мафиозные связи, и инкогнито владельцев", - рассказала глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Помимо реформы банковского сектора страны, в том числе и национализации "ПриватБанка", Национальный банк Украины провел и внутреннюю реформу. По словам советника премьер-министра Украины Даниэля Билака, проблемы главного банка страны были следствием происходящего в стране.

"Мы начали строить страну только 3 года тому назад. На протяжении 23 лет страной правила клептокартическая советская номенклатурная элита, которая относилась к стране, как к дойной корове. То, что сейчас Украина жива, развивается и растет – чудо по сравнению с тем, где страна была три года назад", - сказал Даниэль Билак.

Эксперты в Украине отмечают, что благодаря реформам председателя нацбанка, главный финансовый институт стал более надежным, динамичным – были уволены 12 тысяч сотрудников и НБУ стал менее зависим от правительства и президента. Об этом в интервью «Настоящему Времени» заявил Тарас Козак – Президент Инвестиционной Группы УНИВЕР. Одновременно с этим, главная претензия к Валерии Гонтаревой – не была проведена достаточная валютная либерализация. Из-за ее отсутствия иностранные инвесторы пока сторонятся массово вкладывать деньги в Украину. Она станет более привлекательной, если проведет судебную реформу и откроет рынок земли, считает управляющий директор ЕБРР Фрэнсис Малиж.

"В Украине около 36 миллионов гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Это обеспеченных в виде залога 50 миллиардов евро, которые можно влить в банковский сектор. Но банки в Украине не могут владеть землей – только граждане. Необычайно важно для экономического успеха разрешить банкам выдавать кредит, беря в залог землю", - заявил он.

Однако против этого выступают некоторые украинские политики и агрофирмы. Эксперты по обе стороны океана считают, что Украина двигается в правильном направлении. Одна из главных задач на данном этапе – провести успешную судебную реформу для обеспечения верховенства права в стране.