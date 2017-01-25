NBC: ФБР не нашло ничего подозрительного в разговорах Флинна и Кисляка

ФБР прослушивало телефонные разговоры нынешнего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Флинна и посла России в США Сергея Кисляка, но не нашло в их содержании ничего предосудительного, сообщила телекомпания NBC News.

Ссылаясь на неназванный источник в американской разведке, телекомпания сообщила, что бюро никогда не проводило официального «расследования» декабрьских телефонных разговоров Флинна и Кисляка.

По словам источника NBC News, это было частью рутинного прослушивания разговоров Кисляка, которое вели сотрудники разведки

Разговор между Флинном и Кисляком состоялся в тот же день, когда президент Барак Обама объявил о введении санкций против России в связи с ее предполагаемым вмешательством в ход президентских выборов в США, утверждает телекомпания.

Источник в разведке сообщил NBC News, что Флинн и Кисляк разговаривали неоднократно. Другие СМИ, включая Wall Street Journal, сообщили, что речь идет о «серии звонков».

Однако, комментируя публикацию Wall Street Journal, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил журналистам в понедельник, что Флинн и Кисляк лишь однажды разговаривали по телефону, и этот разговор носил благожелательный характер.

Спайсер сообщил, что участники разговора обсуждали авиакатастрофу, в результате которой погибли участники российского военного хора, возможную конференцию по ИГИЛ в Сирии и организацию телефонного разговора между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.