Командир группы кораблей ВМС США раскрыл подробности военной операции в Сирии

Командир группы американских кораблей, нанесших ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных войск «Шайрат» утверждает, что предпринял все необходимые меры предосторожности для того, чтобы во время атаки не пострадали российские военнослужащие.

«Мы убедились, что все цели были связаны с проведением недавней атаки против мирных граждан, и все объекты использовались правительством Сирии для хранения и доставки химического оружия», - заявил коммодор Тэйт Уэстбрук (Tate Westbrook) в эфире телеканала CBS.

Он сообщил, что командование впервые проинформировало его о возможной ракетной атаке на сирийскую базу еще во вторник, после того, как системы спутникового слежения зафиксировали, что самолет сирийских ВВС, взлетевший из «Шайрата», сбросил бомбу, снаряженную нервно-паратилическим газом, на один из объектов в провинции Идлиб.

В этот момент эсминцы американских ВМС «Портер» и «Росс» находились на расстоянии 1,500 миль (2 400 км) от побережья Сирии.

«Я отдал приказ развернуть оба корабля... и развить максимальную скорость для того, чтобы вовремя прибыть на позицию в противоположной части Средиземного моря», - пояснил Уэстбрук.

Президент Дональд Трамп принял решение о нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе в четверг, 16.30 по вашингтонскому времени. Эсминцы в этот момент находились менее , чем в 1000 милях от побережья Сирии.

Одновременно центр управления операцией официально предупредил российскую сторону о готовящемся ракетном ударе, особо подчеркнув, что подразделения ВС РФ «не являются целью атаки». В это время на летном поле авиабазы находились вертолеты российских ВВС, но специалисты по наведению ракет старательно «обошли эту зону».

В 19.36 эсминцы «Портер» и «Росс» начали атаку, выпустив 60 крылатых ракет. Одна из них упала в воду вкоре после запуска, но остальные 59, как утверждает американское командование, достигли цели. Все они летели по разным траекториям для того, чтобы одновременно поразить намеченные объекты.

Сирийские и российские комплексы ПВО, по словам Тэйта Уэстбрука не предприняли никаких попыток «помешать этой операции».

В конце недели стало известно, что в ответ на ракетную атаку на базу сирийской армии Москва приняла решение о выходе из договора с США о предотвращении авиаинцидентов. Также в российском министерстве обороны сообщили, что отключили все каналы связи с командованием американских сил в регионе. Так называемая «горячая линия» для экстренных контантов была установлена больше года назад для того, чтобы избежать столкновений боевой авиации двух стран, действующей в воздушном пространстве Сирии.

Между тем, официальные лица в Пентагоне заявили «Голосу Америки», что «горячая линия» была использована для предупреждения Москвы о готовящейся ракетной атаки, и этот канал связи продолжает действовать до сих пор.

По утверждению высокопоставленного сотрудника военного ведомства США, при планировании операции специалисты Пентагона предприняли особые меры предосторожности, чтобы не нанести ущерб российским подразделением на авиабазе и не «задеть» хранилища химического оружия в районе аэродрома.