Сторонники и соперники Навального в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге начал работу предвыборный штаб Алексея Навального, который в декабре прошлого года заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.

Сам Навальный приезжал в Северную столицу в субботу 4 февраля, где представил своим сторонникам руководителя штаба – Полину Костылеву. После чего оппозиционный политик вернулся в Москву, а оттуда во вторник вылетел в Киров для участия в судебном процессе по делу «Кировлеса».

А корреспондент «Голоса Америки» решила выяснить ближайшие планы первого в России предвыборного штаба Алексея Навального, для чего отправилась в офис штаба по адресу Вознесенский проспект, дом 33.

Работа по принципу «от двери к двери»

Полина Костылева затруднилась назвать данные соцопросов о количестве сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Но при этом отметила, что поддержка есть: «В нашем городе была очень низкая явка на последних выборах. Это говорит о том, что у людей есть потребность на перемены, на новые лица». И эту потребность для многих олицетворяет как раз руководитель Фонда борьбы с коррупцией, не раз заявлявший о необходимости смены власти.

У нас не очень любят людей из Москвы, у нас привыкли гордиться собственным взглядом на события

Правда, как отмечает Костылева, Навальному в городе на Неве будет не слишком просто: «У нас не очень любят людей из Москвы, у нас привыкли гордиться собственным взглядом на события. Но те 65% петербургских избирателей, которые не пришли на последние выборы, это и есть наш потенциальный электорат», – считает Полина Костылева.

Повышению узнаваемости Навального в Санкт-Петербурге должны помочь волонтеры штаба. В качестве соискателей уже записалось около полутора тысяч человек. «И с помощью агитации по принципу “от двери к двери” мы добьемся поставленной цели – добиться узнаваемости по Петербургу не менее 80%», – уверена собеседница «Голоса Америки».

При этом руководитель штаба Навального в Санкт-Петербурге рассчитывает на то, что сумеет справиться силами будущих волонтеров. Но добавляет: «Если члены или сторонники других партий захотят распространять информацию о программе Навального, захотят помогать финансово, будут оказывать информационную поддержку, или просто будут открыто высказываться в его пользу – пожалуйста! Мы открыты к сотрудничеству и приглашаем всех желающих».

Добровольные помощники верят в возможность изменений в России

Полина Костылева также представила корреспонденту «Голоса Америки» нескольких кандидатов в волонтеры штаба.

Теперь появился шанс что-то сделать, или, по крайней мере, попытаться. Я верю, что в этой стране можно что-то поменять

23-х летняя Алина признается, что совсем недавно рассматривала возможность, как она выразилась, «свалить» из России. «Но потом Алексей Навальный объявил о том, что выставляет свою кандидатуру на президентских выборах, и меня это очень заинтересовало. Теперь появился шанс что-то сделать, или, по крайней мере, попытаться. Я верю, что в этой стране можно что-то поменять», – говорит молодая женщина.

53-х летний Алексей Смирнов является членом «Партии прогресса». Его настораживает усиливающееся административное давление, в частности – решение правящего большинства Законодательного собрания запретить оппозиционным депутатам проведение встреч с избирателями. Тем не менее, он собирается принять участие в намеченной на 12 февраля акции «Синее кольцо вокруг Исаакиевского собора», против передачи которого РПЦ на открытии своего штаба выступал и сам Навальный.

Кстати, одним из членов оргкомитета кампании «Вставай на защиту Исаакия» и одним из соавторов обращения «Исаакий – городу» является Полина Костылева. И к участию в работе своего штаба она привлекла людей, с которыми знакома по участию в оппозиционном движении.

Что же касается Алексея Смирнова, то он не сомневается в успехе протеста: «С “Газоскребом” (небоскребом концерна “Газпром” – А.П.) помогло – значит, получится и здесь. Тем более, что независимые социологические исследования показывают, что горожане настроены против передачи Исаакия церкви еще больше, чем были против строительства “Газоскреба”. То есть это для петербуржцев еще более неприемлемо, поэтому такая острая реакция со стороны власти», – поясняет Алексей Смирнов.

Его тезке Алексею 31 год. Свое решение стать волонтером в штабе Навального он объясняет просто: «Во-первых, меня к этому подтолкнуло само наше государство. Во-вторых – недавний случай в Москве, когда “Мерседесом” сбили молодого человека и спокойненько ушли от правосудия. А поскольку у меня есть дети, то я допускаю, что они могли быть на месте этого несчастного. И мне страшно представить ситуацию, когда ты бессилен бороться со злом».

«Парнас» готов помочь со сбором подписей

Председатель регионального отделения «Партии народной свободы» в Ленинградской области Александр Расторгуев видит в петербургских сторонниках Навального будущих союзников.

В беседе с корреспондентом «Голоса Америки» Расторгуев отметил: «В нынешних условиях взаимодействие оппозиции необходимо всем – и Навальному, и нам. Мы ведь пока не выдвигали своего кандидата от “Парнаса”. Сейчас выдвинулся Алексей (Навальный – А.П.), значит, будем поддерживать его».

мне кажется, что его все-таки затормозят, потому что власти увидели в нем очень серьезного конкурента, который – если будут честные выборы – он их выиграет

Способом поддержки основателя Фонда борьбы с коррупцией со стороны «парнасовцев» Ленобласти может стать сбор подписей за выдвижение его кандидатуры и распространение агитационных листовок. Что же касается начала работы штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге, то Александр Расторгуев считает это весьма обнадеживающим фактом для оппозиции. «Я думаю, что если его не затормозят на суде по “Кировлесу”, у него будут хорошие шансы. Хотя, мне кажется, что его все-таки затормозят, потому что власти увидели в нем очень серьезного конкурента, который – если будут честные выборы – он их выиграет», – полагает Александр Расторгуев.

«Яблоко» не верит в действенность соглашений с Навальным

Петербургские «яблочники» не будут собирать подписи за своего бывшего однопартийца. Во-первых, потому что от «Яблока» кандидатом в президенты будет выдвигаться Григорий Явлинский. Во-вторых, потому что в партии к Навальному относятся весьма скептично. Об этом в комментарии для «Голоса Америки» рассказал член регионального и федерального бюро партии «Яблоко» Александр Кобринский.

«Мы не можем собирать подписи за другого кандидата – это было бы несколько абсурдно. А у Навального много сторонников. Тем более, сейчас нужно собрать не миллион подписей, как было раньше, а гораздо меньше. В одном субъекте федерации, например, в Петербурге – нужно собрать всего 5 тысяч подписей», – напоминает Кобринский.

По поводу открытия штаба Алексея Навального он высказался нейтрально: «Любой кандидат в президенты имеет на это право. Мы вообще считаем, что в нашей стране действует драконовский закон, который регулирует допуск к выборам, и, конечно, эти законы надо смягчать. И, кроме того, нужно, чтобы Навальный не получил очередной срок, потому что в этом случае он опять лишится права участвовать в выборах», – отмечает оппозиционный политик.

Вместе с тем, в случае регистрации кандидатуры Алексея Навального на президентских выборах, Александр Кобринский исключил возможность даже «пакта о ненападении».

«Мы подобный договор заключали перед думскими выборами. И люди, относящиеся к Фонду борьбы с коррупцией, даже были в наших списках. И после этого господин Навальный стал призывать к бойкоту выборов. Сами можете судить, насколько он договороспособен», – подытоживает Александр Кобринский.