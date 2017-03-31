Тиллерсон прибыл в Брюссель для переговоров с союзниками по НАТО

Глава НАТО, выступая в пятницу в преддверии саммита министров иностранных дел стран-членов альянса, назвал связи между европейскими союзниками и США «нерушимыми».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет председательствовать на переговорах министров иностранных дел в Брюсселе, где будет обсуждаться, как сохранить приверженность Вашингтона альянсу, который президент Дональд Трамп некогда назвал «устаревшим».

По словам Столтенберга, министры, в том числе госсекретарь США Рекс Тиллерсон, прибывший в Брюссель ранее в пятницу, обсудят «справедливое разделение нагрузки для поддержания прочности трансатлантической связи» и «активизацию усилий НАТО по обеспечению стабильности и борьбе с терроризмом».

Тиллерсон со своей стороны заявил, что США и их партнеры также обсудят "российскую аггрессию в отношении Украины," борьбу против терроризма и военно-политическую ситуацию в Европе.

Вашингтон при Трампе усилил давление на Европу, призывая ее увеличить расходы на оборону.

Однако лишь четыре европейских члена альянса – Эстония, Греция, Польша и Великобритания – соблюдают установленный минимум в размере двух процентов от ВВП.

По словам министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, для его страны, которая является крупнейшей экономикой Европы, это даже нежелательно. «Два процента – это военные расходы в размере около 70 миллиардов евро, – сказал он. – Я не знаю ни одного немецкого политика, который бы назвал это достижимым или желательным».