Столтенберг сообщил о контактах военного руководства России и НАТО

Генеральный секретарь НАТО заявил, что в условиях усиления напряженности в отношениях необходимо поддерживать каналы военной коммуникации
Глава военного комитета НАТО Петр Павел недавно провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В феврале Павел выражал надежду, что в течение нескольких недель ему удастся провести первый телефонный разговор с представителем военного руководства России.
В отношениях между Россией и НАТО сохраняется напряженность.
«Когда напряженность усиливается, еще более важно, чтобы мы разговаривали друг с другом и сохраняли открытыми каналы военной и политической коммуникации», – заявил Столтенберг Reuters на полях встречи, посвященной борьбе с «Исламским государством».
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