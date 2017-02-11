НАТО отмечает рост дезинформации со стороны России после аннексии Крыма

НАТО обвинило Россию в наращивании кампании по дезинформации после того, как Кремль в 2014-м году захватил украинский Крым. По словам пресс-секретаря Аьянса, на российских вебсайтах, таких как сайты Sputnik и Russia Today, публиковалась «фейковая информация».

Среди высокопоставленных представителей НАТО и Евросоюза растет обеспокоенность возможностями России использовать телевидение и Интернет для распространения ложных новостей.

На протяжении последних двух лет Североатлантический альянс, в который входят 28 демократических стран, фиксировал большое количество распространяемых Россией мифов и пытался противодействовать этому потоку ложной информации публикацией реальных фактов, интервью, опровержений и видео.

«НАТО столкнулось со значительным ростом российской пропаганды и дезинформации с тех пор, как Россия неправомерно аннексировала Крым в 2014-м году», – написала пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску в электронном сообщении.

По ее словам, в 2014 году НАТО создало вебсайт с каталогом распространяемых Россией мифов. В настоящее время на сайте рассказывается о 32-х историях, которые систематически появляются на российских ресурсах Sputnik, Russia Today, а также на других новостных ресурсах, находящихся в собственности либо под контролем российского правительства.

Лунгеску рассказала о самом недавнем случае дезинформации, когда в начале февраля российский новостной сайт life.ruопубликовал поддельную запись разговора генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с российским пранкером, который представился президентом Украины Петром Порошенко.

«Этого звонка никогда не было, и такие новости являются очевидным примером дезинформации», - сказала Лунгеску.

Агентству Reuters не удалось сразу получить какие-либо комментарии на этот счет от Кремля, российского правительства, RT, Sputnik и Life.

Ранее российские власти опровергали обвинения в попытках вмешиваться во внутренние дела других государств. Российские государственные СМИ отрицают, что они служат оружием пропаганды Кремля. По их утверждениям, они представляют альтернативную точку зрения, которая игнорируется ведущими западными СМИ.

Лунгеску напомнила о еще одном случае дезинформации в июле прошлого года, когда Sputnik, RT и ряд других российских вебсайтов опубликовали сообщения о вооруженном бунте на базе НАТО в Измире, который был спланированным саботажем после попытки военного переворота в Турции.

«Мы уведомили Sputnik, RТ и другие СМИ о том, что на самом деле в лесу недалеко от базы произошел пожар, который никак не затронул саму базу», - сообщила Лонгеску.